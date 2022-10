Bagnaia sorride sul podio, Quartararo affonda sul bagnato: Pecco a 2 punti dalla vetta Mondiale

Suona l'inno portoghese al termine del Gran Premio di Thailandia. La giusta celebrazione per la seconda vittoria stagionale di Miguel Oliveira (Ktm), la quinta in carriera. Il pilota della Ktm trionfa in una difficile corsa bagnata, riuscendo a vincere il duello con un altro specialista delle gare in queste condizioni: Jack Miller (Ducati). In questa domenica 2 ottobre, però, c'è un altro grande vincitore, Pecco Bagnaia (Ducati), terzo, che si porta a sole due lunghezze dalla vetta del Mondiale. Il risultato del pilota torinese della Ducati, infatti, coincide con il 18esimo posto di Fabio Quartararo, che affonda nelle retrovie sin dalla partenza. L'altro rivale per il titolo, lo spagnolo dell'Aprilia, Aleix Espargarò nonostante una giornata difficile, chiusa in 11esima posizione, si porta a meno 20 dalla vetta.

Gara positiva anche per Zarco (Pramac Racing), quarto e Marquez (Honda), quinto, che per un attimo accarezzano l'idea del podio. Bene anche Enea Bastianini, sesto e quarto nella classifica del Mondiale, a 39 punti. Deludenti dopo un inizio incoraggianti le prove dei due piloti del team Mooney VR46. Bezzecchi, che partiva dalla pole, chiude soltanto 16esimo, mentre cade nelle prime fasi di gare dopo un buon inizio in top-5 Luca Marini, che taglierà il traguardo in 23esima posizione.

"Sono davvero felicissimo, è come una vittoria per me .Questo è il mio primo podio sul bagnato. Abbiamo fatto una chiacchierata io e Jack Miller prima della gara, che mi ha dato alcuni consigli, facendomi un discorso motivazionale", ha dichiarato al termine Bagnaia.

La sua corsa è stata molto intelligente e ha raggiunto l'obiettivo di massimizzare il risultato, riuscendo a mantenere la concentrazione in questa domenica piena di insidie. Il via è stato ritardato di più di 40 minuti per la troppa acqua, poi è stato necessario l'intervento dei soccorsi per un malore accusato da una persona sulla griglia di partenza.

Pecco a 3 gare dalla fine è a meno 2 da Quartararo. Australia, Malesia e Valencia saranno teatro di una grande sfida mondiale: Bagnaia lotterà fino alla fine.

MotoGp Thailandia: l'ordine d'arrivo

1) Miguel Oliveira (KTM)

2) Jack Miller (Ducati)

3) Francesco Bagnaia (Ducati)

4) Johann Zarco (Ducati)

5) Marc Marquez (Honda)

6) Enea Bastianini (Ducati)

7) Maverick Vinales (Aprilia)

8) Alex Marquez (Honda)

9) Jorge Martin (Ducati)

10) Brad Binder (KTM)

11) Aleix Espargarò (Aprilia)

12) Franco Morbidelli (Yamaha)

13) Alex Rins (Suzuki)

14) Pol Espargarò (Honda)

15) Raul Fernandez (KTM)

16) Marco Bezzecchi (Ducati)

17) Fabio Quartararo (Yamaha)

18) Fabio Di Giannantonio (Ducati)

19) Cal Crutchlow (Yamaha)

20) Danilo Petrucci (Suzuki)

21) Darryn Binder (Yamaha)

22) Tetsuta Nagashima (Honda)

23) Luca Marini (Ducati)

Rit) Remy Gardner (KTM)

MotoGp, classifica piloti dopo Gp Thalandia

Quartararo 219

Bagnaia 217

Aleix Espargaro 199

Bastianini 180

Miller 179

Brad Binder 154

Zarco 151

Oliveira 131

Martin 126

Vinales 122

Rins 111

Marini 101

Marc Marquez 84

Bezzecchi 80

Mir 77

Alex Marquez 49

Pol Espargaro 49

Nakagami 46

Morbidelli 32

Di Giannantonio 23

Dovizioso 15

D. Binder 10

Gardner 9

Fernandez 9

Crutchlow 3

Bradl 2

Pirro 0

Savadori 0

Watanabe 0

Tsuda 0

Nagashima 0