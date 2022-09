Dennis Foggia trionfa a Misano: Mondiale Moto3 riaperto

Dennis Foggia vince il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini classe Moto3. Oggi, domenica 4 settembre, il pilota romano del team Leopard Racing, classe 2001, ha vinto a Misano una grandissima gara, riuscendo a difendersi dagli attacchi del nuovo leader del mondiale Guevara (Aspar Team Moto3), che ha chiuso terzo. In seconda posizione davanti allo spagnolo Masia (Red Bull Ktm Tech 3).

Foggia, che vince per la terza volta sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, è ora a 35 punti dal leader del Mondiale, Guevara. Il modo migliore per festeggiare il suo passaggio, il prossimo anno, in Moto2: correrà con il team Italtrans. In seconda posizione, a 11 lunghezze, Garcia (Aspar team), squalificato per aver ostacolato gli altri piloti al via. La lotta per il titolo Moto3 è aperta: prossimo appuntamento ad Aragon, domenica 18 settembre.

"Sono molto felice perchè c'era tutta la mia famiglia. Dovevo fare questo regalo soprattutto a mia mamma che non viene mai a vedere le gare. All'inizio lui ne aveva un po di più (Guevara, ndr), sono stato bravo a tenerlo lì, poi mi sono messo davanti e ho fatto il mio passo. A meno 5 giri la gomma era distrutta, ma questa vittoria me l'ero sognata. Sognare e realizzare è fantastico", ha detto ai microfoni di Sky Sport, salutando in chiusura di collegamento la sua sorellina che gli ha detto: "Sei stato bravissimo".