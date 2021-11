MotoGp 2022, la lista dei piloti iscritti: gli italiani sono 7

Il Motomondiale 2021 è appena terminato. Una stagione indimenticabile soprattutto per il suo finale. Domenica 14 novembre 2021 (14-11-21) il Dottore, Valentino Rossi, l'iconico numero 46 ha appeso per sempre il casco al chiodo lasciando come sua eredità una grandissima passione per il Motociclismo.

MotoGp 2022: i piloti italiani

I primi che saranno chiamati a raccoglierla, continuando a colmare con le loro imprese il grande vuoto che lascerà l'addio di quello che è stato per anni il punto di riferimento della categoria, saranno proprio i piloti. Oggi, 16 novembre, la Fim ha diramato l'elenco provvisorio dei 24 piloti iscritti per la prossima stagione.

In MotoGp saranno 7 i piloti italiani:

Francesco Bagnaia;

Andrea Dovizioso;

Luca Marini;

Franco Morbidelli;

Enea Bastianini;

Fabio Di Giannantonio;

Marco Bezzecchi.

MotoGp 2022: gli esordienti e le curiosità

Saranno 5 i piloti che il prossimo anno debutteranno nella classe regina:

Raul Fernandez;

Darryn Binder;

Fabio Di Giannantonio;

Marco Bezzecchi;

Remy Gardner.

Il passaggio di Darryn Binder dalla Moto3 alla MotoGp farà sì che al via del Motomondiale ci saranno tre coppie di fratelli:

Alex e Marc Marquez;

Aleix e Pol Espargaro;

Brad e Darryn Binder.

Saranno otto le Ducati sulla griglia di partenza. Quelle ufficiali, le Ducati Pramac, quelle del team Gresini e quelle del nuovo team VR46 di un certo Valentino Rossi.

Ci saranno poi quattro Honda, quattro Ktm, quattro Yamaha, due Suzuki e due Aprilia.

MotoGp 2022: gli iscritti provvisori