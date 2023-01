MotoGp, Ducati presenta la nuova moto: Bagnaia difende il titolo, arriva Enea Bastianini

La stagione MotoGp 2023 per la Ducati è ufficialmente iniziata. Oggi, lunedì 23 gennaio, a Madonna di Campiglio, è stata presentata la nuova Desmosedici. La prima grande novità è il numero 1 sul cupolino della moto di Bagnaia. Pecco, particolarmente legato al numero 63, quello con cui ha vinto il titolo, dopo aver riflettuto per un po’, ha scelto di sfoggiare il simbolo della vittoria iridata dello scorso mondiale, conquistata nel novembre 2022 a Valencia.

“Ero indeciso se continuare ad usare il numero 63 o passare al numero 1 e alla fine ho deciso per quest’ultimo. Vederlo sulla moto è davvero bellissimo ed ora il mio obiettivo sarà fare di tutto per mantenerlo. Non sarà facile perché mi aspetto una competizione ancora più dura rispetto allo scorso anno, con tanti rivali pronti a lottare per il titolo: sono però consapevole di avere con me la miglior moto e la miglior squadra per poter puntare in alto anche nel 2023. Grazie ancora a tutta Ducati e al mio team! Sono pronto a riprendere la nostra avventura insieme”, ha detto il campione del mondo in carica.

Enea Bastianini, promosso nel team ufficiale dopo il terzo posto ottenuto al termine dello scorso campionato con la Ducati del team Gresini Racing, veste per la prima volta i colori del team di Borgo Panigale.

"Vestire i colori del team ufficiale è una grande emozione ed ora spetta a me dimostrare di essermi meritato questa occasione. Sono carico per la nuova stagione e, fortunatamente, non dovrò aspettare molto per poter provare la mia Desmosedici GP rossa in pista: tra un paio di settimane saremo a Sepang per il primo test dell’anno e sarà un momento davvero importante", ha detto.

"Dopo gli incredibili successi della passata stagione sportiva, la sfida della riconferma ci affascina molto e sono contento che cominci da una location come Madonna di Campiglio, perfetta espressione del “Made in Italy” di cui siamo fieri ambasciatori", ha sottolineato Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding.

"L’inizio di una nuova stagione è sempre un momento emozionante e quest’anno lo è ancora di più dopo un 2022 destinato a rimanere nella storia. Replicare i risultati dello scorso anno non sarà semplice, ma il nostro obiettivo è sempre quello di riuscire a superarci e migliorare costantemente", ha dichiarato Luigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse.

La prima gara della stagione è in programma a Portimao domenica 26 marzo. La grande novità del Mondiale 2023 sarà l’introduzione di una gara sprint il sabato, oltre alla tradizionale gara domenicale.