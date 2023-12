MotoGp 2024: i piloti del prossimo Mondiale

Pecco Bagnaia ha vinto nell'ultima gara a Valencia il suo secondo titolo Mondiale in MotoGp, diventando tre volte campione del mondo grazie al titolo che aveva vinto nel 2018 in Moto 2.

Il pilota torinese della Ducati riuscirà a difendere ancora una volta il titolo? Sono numerosi i cambiamenti per il mercato piloti che si è acceso nella seconda parte della stagione 2023. La grande novità della prossima stagione sarà Marc Marquez che correrà con la Ducati del Team Gresini. Luca Marini lo sostituirà in sella alla Honda HRC, mentre sarà Fabio Di Giannantonio a prendere il posto dell'urbinate, in sella alla Ducati del team VR46.

Johann Zarco correrà con la Honda del team LCR, Franco Morbidelli guiderà la Ducati Pramac, mentre Alex Rins prenderà il suo posto nel team ufficiale Yamaha. In griglia ci sarà un nuovo team satellite Aprilia, la statunitense Trackhouse Racing, al posto della RNF Racing. I piloti saranno Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

MotoGp 2024, i piloti