MotoGp Aragon, Bagnaia: "In gara senza pensare al Mondiale", ma va a caccia del pokerissimo

Quindicesimo appuntamento stagionale per la MotoGp. Pecco Bagnaia si presenta da favorito al Gp di Aragon, in programma da venerdì 16 a domenica 18 settembre sul circuito MotorLand Aragón di Alcañiz (Spagna). Una pista che evoca dolci ricordi visto che il pilota torinese della Ducati colse sul circuito aragonese la sua prima vittoria in MotoGP.

Bagnaia dopo essere diventato a Misano il primo pilota Ducati a ottenere quattro successi consecutivi in MotoGp è in corsa per il campionato avendo ridotto a 30 punti il suo divario da Quartararo.

“Sono molto contento di tornare a correre ad Aragón, dove lo scorso anno ho ottenuto la mia prima vittoria in MotoGP. In generale, è una pista molto buona per noi e credo che quest’anno potremo essere anche più veloci rispetto allo scorso anno. In ogni caso, affronteremo il fine settimana con lo stesso approccio di sempre, ovvero dando il massimo dal venerdì e concentrandoci esclusivamente sul weekend di gara, senza pensare al mondiale”, dichiara, per continuare con lo stesso approccio che si è rivelato vincente negli ultimi appuntamenti.

Jack Miller, invece, vuole riscattare la caduta dell'ultima gara che aveva vanificato la pole position: “Nell’ultima gara di Misano non siamo riusciti a concretizzare l’ottimo lavoro svolto durante il fine settimana, perciò spero di poterlo fare qui ad Aragon. Correre in Spagna è sempre bellissimo, visto il calore che ci riserva il pubblico. Il mio feeling con la Desmosedici GP continua ad essere ottimo e nel test di Misano abbiamo potuto raccogliere ulteriori informazioni per migliorare ancora la nostra moto. Sono determinato a fare bene e lottare per le prime posizioni in questo ultimo weekend in Europa prima delle due gare in Asia”.

Ad Aragón Ducati avrà anche a disposizione il primo “match point” per conquistare, per il terzo anno consecutivo, il Campionato Costruttori nel quale è in prima posizione con 110 punti di vantaggio. Nella classifica riservata alle squadre è invece il Ducati Lenovo Team al primo posto, con un vantaggio di 25 punti su Aprilia Racing.