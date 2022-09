Bastianini a Aragon vince il duello con Bagnaia, Quartararo si ritira: il Mondiale è apertissimo

Un grande duello ha fatto nuovamente trattenere il fiato ai tifosi della MotoGp. Un remake di Misano per la gioia dei tifosi italiani che hanno visto nuovamente due piloti azzurri davanti a tutti. A vincere oggi, domenica 18 settembre, il Gp di Aragon, è stato, però, il pilota riminese della Ducati clienti del team Gresini che non ha fatto nuovamente sconti a Bagnaia, in lotta per il Mondiale. Pecco ha cercato di riacciuffare la vittoria in volata, dopo il sorpasso subito all'ultimo giro, ma si è poi dovuto complimentare con un Bastianini che ha meritato il successo.

Il suo futuro compagno di squadra nel team Ducati ufficiale ha conquistato un successo importante, alla faccia di chi diceva che le Ducati avrebbero fatto giochi di squadra. Bagnaia, però, può guardare il bicchiere mezzo pieno. Il leader della classifica, il campione del mondo in carica Fabio Quartararo (Yamaha) è stato costretto al ritiro e il Ducatista ha recuperato 20 punti in classifica, portandosi a sole 10 lunghezze dalla vetta del campionato

Nelle prime fasi di gara Marquez alla curva 3 perdeva il posteriore e il francese lo colpiva causando un danneggiamento dell'abbassatore della Honda del rivale. Questo pezzo della Yamaha, rimasto incastrato, è fatale nell'innescare un incidente che causa poco dopo una caduta in cui Marquez coinvolge Nakagami e Quartararo. Tutti i piloti fortunatamente non hanno avuto conseguenze fisiche.

A cinque gare dal temine per Pecco Bagnaia la vetta Mondiale è davvero vicina distando soltanto dieci punti. Appuntamento a domenica prossima per il Gp del Giappone a Motegi.

MotoGp Aragon: l'ordine d'arrivo

1) Enea Bastianini (Ducati)

2) Francesco Bagnaia (Ducati)

3) Aleix Espargarò (Aprilia)

4) Brad Binder (KTM)

5) Jack Miller (Ducati)

6) Jorge Martin (Ducati)

7) Luca Marini (Ducati)

8) Johann Zarco (Ducati)

9) Alex Rins (Suzuki)

10) Marco Bezzecchi (Ducati)

11) Miguel Oliveira (KTM)

12) Alex Marquez (Honda)

13) Maverick Vinales (Aprilia)

14) Cal Crutchlow (Yamaha)

15) Pol Espargarò (Honda)

16) Remy Gardner (KTM)

17) Franco Morbidelli (Yamaha)

18) Darryn Binder (Yamaha)

19) Fabio Di Giannantonio (Ducati)

20) Raul Fernandez (KTM)

Rit. Marc Marquez (Honda)

Rit. Takaaki Nakagami (Honda)

Rit. Fabio Quartararo (Yamaha)

motogp-aragon-ordine-arrivo