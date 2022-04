Bagnaia soddisfatto per il quinto posto: "Spero che l'Argentina sia la svolta della stagione"

Pecco Bagnaia guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il quinto posto ottenuto nel Gran Premio dell’Argentina sull’impegnativa pista di Termas de Rio Hondo.

Il torinese della Ducati, vicecampione delo mondo e pilota di punta della casa di Borgo Panigale dopo la straordinaria seconda parte di stagione dello scorso anno quando chiuse vicinissimo al campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha), non aveva iniziato benissimo questa stagione.

Pecco era caduto nella gara inaugurale in Qatar ed era arrivato soltanto 15esimo, raccogliendo un punticino, nella seconda gara sotto la pioggia di Mandalika, in Indonesia.

MotoGp Argentina, Bagnaia: “Ho ritrovato le stesse sensazioni dello scorso anno”

Bagnaia, nel Gran Premio dell'Argentina, era stato soltanto 13esimo nelle qualifiche, pagando più di altri il programma di lavori, libere e qualifiche concentrate sul sabato a causa dell’arrivo in ritardo delle ultime casse provenienti da Lombok. Nelle difficoltà, però, si è finalmente rivisto il vero Bagnaia, capace domenica di sfruttare al meglio il warm-up e di disputare poi una gara che è un concentrato delle sue doti, l’intelligenza e il ritmo.

Ha chiuso quinto, ma oltre ai punti pesanti ha ritrovato se stesso Questo il suo commento, nel comunicato Ducati, al termine della gara: “Partendo così indietro, l’obiettivo di oggi era chiudere nella top five e ci siamo riusciti, perciò sono piuttosto soddisfatto. Questa mattina abbiamo avuto 40 minuti di warm up durante i quali abbiamo effettuato una modifica che mi ha aiutato in gara e sono riuscito a ritrovare le stesse sensazioni che avevo lo scorso anno con la moto, e questo mi rende felice. Spero di essere finalmente riuscito a dare una svolta alla mia stagione e di poter proseguire questo trend positivo anche nel prossimo fine settimana di gara in Texas.”

Decisamente più deludente la gara dell'altra Ducati ufficiale, quella di Jack Miller, soltanto 14esimo. “E’ stata sicuramente una gara frustrante - ha commentato il pilota australiano - perché non sono riuscito a compiere nemmeno un soprasso, ma purtroppo oggi non avevo le sensazioni giuste per poter attaccare. È stato un fine settimana insolito: questa mattina abbiamo fatto una modifica che ci ha portato nella direzione sbagliata e in gara ho faticato molto. Sappiamo su cosa dobbiamo lavorare per poter migliorare, perciò ora cercheremo di imparare da questa esperienza per tornare più forti nella prossima gara in America”.

Ducati, che torna leader delle classifica costruttori, si consola con il secondo posto di Jorge Martin con la Rossa clienti del team Pramac dopo un bel duello con l'Aprilia di Aleix Espargarò.