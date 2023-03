MotoGp Argentina, orari in tv: dove vedere il Gp in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Dopo le emozioni della gara inaugurale la MotoGp si appresta subito a vivere un'altrettanto intensa seconda gara. In questo fine settimana, da venerdì 31 a domenica 2 aprile, si disputa il Gran Premio d'Argentina. Il favorito d'obbligo è Pecco Bagnaia che a Portimao ha vinto sia la sprint race che la gara, ma gli avversari sono pronti a dare il massimo.

Tra i nomi più accreditati quelli di Jack Miller (Ktm) che ha dimostrato un ottimo feeling con la Ktm e le Aprilia ufficiali di Espargarò e Vinales. Quattro gli assenti per infortunio dopo le cadute in terra lusitana: Pol Espargarò, Enea Bastianini, Marc Marquez, che è al centro delle critiche per aver innescato la carambola che ha messo fuori gioco anche Miguel Oliveira.

MotoGp Argentina, gli orari in tv

Le prove, le qualifiche e le gare delle tre classi e anche la Sprint Race del Gp del Portogallo MotoGP, vengono trasmesse, per gli abbonati, in diretta su Sky e in streaming su Now. In questo weekend su Tv8, in chiaro, sabato va in onda in diretta la Sprint Race della MotoGp, mentre domenica le gare sono in differita.

Gp Argentina: programmazione Sky Sport MotoGp e NOW

Venerdì 31 marzo

ore 13:55 - Moto3 FP1

ore 14:45 - Moto2 FP1

ore 15:40 - MotoGP FP1

ore 18:15 - Moto3 FP2

ore 19:00 - Moto2 FP2

ore 19:55 - MotoGP FP2

Sabato 1° aprile

ore 13:35 - Moto3 FP3

ore 14:20 - Moto2 FP3

ore 15:05 - MotoGP FP3

ore 15:45 - MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

ore 17:45 - Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

ore 18:40 - Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

ore 19:55 - Sprint Race MotoGP

Domenica 2 aprile

ore 14:40 - Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP

ore 16:00 - Moto3 Gara

ore 17:15 - Moto2 Gara

ore 19:00 - MotoGP Gara

Gp Argentina, programmazione Tv8, in chiaro

Sabato 1° aprile (diretta)

ore 19:55 - Sprint Race MotoGP

Domenica 2 aprile (differita)