Bagnaia trionfa ad Assen, Bezzecchi 2°: che spettacolo i piloti dell'Academy di Valentino Rossi

Bagnaia e Bezzecchi. I fratelli d’Italia, targati VR46 Academy, festeggiano dal podio dell’Università di Assen. Piloti e moto italiane dominano il weekend sul tracciato di Assen, l’Università delle due ruote.

Dopo il super Bezzecchi, vincitore della gara Sprint di sabato, è arrivata la risposta del campione del mondo Bagnaia. Oggi, domenica 25 giugno, il pilota torinese della Ducati ha vinto il Gp d'Olanda, sulla distanza di 26 giri. Al terzo posto, un'altra moto italiana, l'Aprilia di Aleix Espargarò che nel finale ha beneficiato della penalità inflitta a Binder (KTM), poi retrocesso al quarto posto, per taglio irregolare della chicane all'ultimo giro.

Soltanto quinto l'altro sfidante più accreditato per il Mondiale, Jorge Martin, (Pramac Racing), che ora ha 35 punti di ritardo da Pecco. Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) ne dovrà recuperare 36.

Il primo a fare i complimenti ai suoi ragazzi per le loro ottime prestazioni in terra olandese è stato il loro mentore, Valentino Rossi, che li ha scoperti e lanciati con la VR46 Academy, dalle categorie minori, fino al firmamento della MotoGp.

Pecco Bagnaia, che oggi ha vinto costruendosi un gap di un secondo per poi gestirlo alla grande, andrà in vacanza con un buon margine sui suoi inseguitori e forte di un grande feeling con la sua Ducati. La pausa estiva sarà importantissima per altri piloti per recuperare le loro energie, in primis per Marc Marquez (Honda) che oggi non ha potuto partecipare alla gara dopo la caduta nelle qualifiche di sabato. L'appuntamento per tutti è per domenica 6 agosto a Silverstone, quando ricomincerà lo spettacolo della MotoGp.

MotoGp Assen: l'ordine d'arrivo

1) Francesco Bagnaia (Ducati)

2) Marco Bezzecchi (Ducati)

3) Aleix Espargaró (Aprilia)

4) Brad Binder (KTM) penalizzato per aver pizzicato il verde nell’ultimo giro

5) Jorge Martin (Ducati)

6) Alex Marquez (Ducati)

7) Luca Marini (Ducati)

8) Takaaki Nakagami (Honda)

9) Franco Morbidelli (Yamaha)

10) Augusto Fernandez (GasGas)

11) Lorenzo Savadori (Aprilia)

12) Stefan Bradl (Honda)

13) Raul Fernandez (Aprilia)

14) Jonas Folger (GasGas)

Ritirati

Fabio Quartararo (Yamaha)

Maverick Vinales (Aprilia)

Johann Zarco (Ducati)

Jack Miller (KTM)

Enea Bastianini (Ducati)

Miguel Oliveira (Aprilia)

Iker Lecuona (Honda)

Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Non ha partecipato Marc Marquez (Honda)

MotoGP: la classifica piloti