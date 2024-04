Doppietta Vinales, l'Aprilia vola a Austin: Marquez cade mentre è al comando, Bagnaia soltanto 5°

Vola Maverick Vinales con la sua Aprilia sul tracciato di Austin. Oggi, domenica 14 aprile, lo spagnolo in sella alla moto di Noale si toglie un'altra bellissima soddisfazione e con un'eccezionale rimonta, dopo la vittoria nella Gara Sprint di sabato 13 aprile, va a confezionare la doppietta sulla pista texana, facendo il pieno di punti in classifica.

Alle sue spalle, al termine di un gara spettacolare dove non sono mancati sorpassi e colpi di scena, conquista la seconda posizione Pedro Acosta (Red Bull Gas Gas), il rookie, campione del mondo Moto2 che ha esordito tra i grandi come meglio non si poteva fare. Sul terzo gradino del podio sale Enea Bastianini (Ducati), il riminese che vuole guadagnarsi il rinnovo del contratto con la Rossa di Borgo Panigale e ancora una volta mostra la specialità della casa, una super rimonta, dopo aver conservato le gomme.

In quarta posizione Jorge Martin (Pramac Racing) chiude davanti a Pecco Bagnaia, il due volte campione del mondo della MotoGp che taglia il traguardo in quinta posizione completando così un weekend sottotono, visto anche l'8° posto della Sprint Race.

Nella classifica della MotoGp dopo il terzo appuntamento della stagione 2024, a Austin, Jorge Martin resta al comando con 80 punti, Enea Bastianini sale al secondo posto con 59, Vinales è terzo con 56, Acosta quarto a 54, Bagnaia quinto a 50 punti, Binder sesto a 49. Tutti viciinissimi anche nella graduatoria iridata, per un Mondiale che promette tante battaglie, fino alla fine. Prossimo appuntamento domenica 28 aprile con il Gran Premio di Spagna a Jerez de La Frontera.

MotoGp Austin: l'ordine d'arrivo

1) Maverick Vinales (Aprilia)

2) Pedro Acosta (KTM)

3) Enea Bastianini (Ducati)

4) Jorge Martin (Ducati)

5) Francesco Bagnaia (Ducati)

6) Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7) Aleix Espargarò (Aprilia)

8) Marco Bezzecchi (Ducati)

9) Brad Binder (KTM)

10) Raul Fernandez (Aprilia)

11) Miguel Oliveira (Aprilia)

12) Fabio Quartararo (Yamaha)

13) Jack Miller (KTM)

14) Augusto Fernandez (KTM)

15) Alex Marquez (Ducati)

16) Luca Marini (Honda)

Rit) Alex Rins (Yamaha)

Rit) Marc Marquez (Ducati)

Rit) Joan Mir (Honda)

Rit) Franco Morbidelli (Ducati)

Rit) Takaaki Nakagami (Honda)

Rit) Johann Zarco (Honda)



