MotoGp Ducati: Bagnaia a Austin per tornare alla vittoria, Pirro sostituisce l'infortunato Bastianini 

Si avvicina il terzo round della stagione per la MotoGp. La Ducati, due settimane dopo il Gp dell'Argentina, torna in pista a Austin, nel Gp delle Americhe. Pecco Bagnaia vuole dimenticare le recenti delusioni sudamericane. A Termas de Rio Hondo Bagnaia, a causa di una caduta, ha perso punti importanti e vuole rifarsi in Texas. Mancherà, invece, ancora Enea Bastianini per l'infortunio subito a Portimao. Il pilota riminese, che un anno fa vinse negli States, sarà sostituito da Michele Pirro.

“Sono contento di tornare in pista ad Austin questo fine settimana. Il GP delle Americhe è uno dei miei appuntamenti preferiti ed il circuito è molto particolare. In passato siamo sempre stati piuttosto veloci qui e penso che potremo fare bene anche quest’anno. Sono ancora deluso per la caduta in Argentina e voglio lasciarla alle mie spalle e tornare a lottare per la vittoria nelle gare di sabato e domenica”, ha detto Pecco Bagnaia, attualmente 2° in campionato con 41 punti.

“Mi spiace che Enea non riesca a partecipare al GP delle Americhe. Ci teneva molto e si è impegnato al massimo in queste settimane con la riabilitazione, ma deve ancora recuperare le forze al 100%. Cercherò di fare del mio meglio e darò il massimo per Ducati. Ho corso una sola volta sul Circuit of The Americas nel 2016 in sostituzione di Petrucci perciò non ho particolari ambizioni. L’obiettivo sarà quello di migliorare turno dopo turno ed essere il più vicino possibile ai primi”, ha detto Michele Pirro.