MotoGp Austin, orari in tv: dove vedere il Gp in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Terzo appuntamento da non perdere con la MotoGp 2023. Dopo la pausa per le festività di Pasqua, in questo weekend si disputa la terza gara della stagione, il Gp delle Americhe, a Austin, in Texas.

Marco Bezzecchi, dopo la bellissima vittoria ottenuta sotto la pioggia di Termas de Rio Hondo, si presenta da leader del campionato. Pecco Bagnaia, invece, è chiamato a un pronto riscatto dopo la caduta nella gara argentina che gli ha fatto perdere punti importanti. Saranno ancora assenti Marc Marquez (Honda), sostituito da Bradl, Enea Bastianini (Ducati), vincitore un anno fa, sostituito da Michele Pirro e Pol Espargarò.

MotoGp Austin: gli orari in tv

Le prove, le qualifiche e le gare delle tre classi e anche la Sprint Race del Gp di Austin MotoGP, vengono trasmesse, per gli abbonati, in diretta su Sky e in streaming su Now. In questo weekend su Tv8, in chiaro, sabato va in onda in diretta la Sprint Race della MotoGp, mentre domenica le gare sono in differita.

Sky Sport MotoGP - Now (diretta)

Venerdì 14 aprile

ore 15:55: Moto3 FP1

ore 16:45: Moto2 FP1

ore 17:45: MotoGP FP1

ore 20:15: Moto3 FP2

ore 21:00: Moto2 FP2

ore 21:55: MotoGP FP2

Sabato 15 aprile

ore 15:35: Moto3 FP3

ore 16:20: Moto2 FP3

ore 17:05: MotoGP FP3

ore 17:45: MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

ore 19:45: Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

ore 20:40: Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

ore 21:30: Paddock Live

Ore 22:00: Sprint Race MotoGP

Domenica 16 aprile

ore 16.45: MotoGP Warm Up

ore 18:00: Moto3 Gara

ore 19:15: Moto2 Gara

ore 21:00: MotoGP Gara

Programmazione TV8

Sabato 15 aprile (diretta)

ore 17:50 - 18:30: MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

ore 19:50 - 20:30: Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

ore 20:45 - 21:25: Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

ore 22:00: MotoGP Sprint Race

Domenica 16 aprile (differita)