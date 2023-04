MotoGp Austin: Rins trionfa in Texas davanti a Marini, Bagnaia cade di nuovo

Alex Rins trionfa nel Gran Premio delle Americhe, nel terzo appuntamento della stagione MotoGp. Il pilota spagnolo del team Honda LCR oggi, domenica 16 aprile, regala una gioia immensa al suo team manager, Lucio Cecchinello, rendendosi protagonista di una gara perfetta. Alla fine amministra un rassicurante vantaggio su Luca Marini (Ducati VR46) che nella parte conclusiva della corsa si prende per distacco la piazza d'onore su Fabio Quartararo (Yamaha), ottimo terzo su un tracciato per lo più indigesto alla sua moto.

Un'altra gara da dimenticare per Pecco Bagnaia, che è il vero sconfitto di questa giornata. il pilota chivassese della Ducati è finito a terra al settimo giro. Un errore pesante, mentre era al comando della corsa e aveva in mano un altro successo dopo quello ottenuto nella Sprint Race di sabato.

Il secondo zero consecutivo, dopo quello per l'errore di domenica scorsa in Argentina, è sicuramente pesante, soprattutto dal punto di vista morale. Bagnaia, che si era riscattato brillantemente dominando qualifiche e sprint race, ha commesso un altro errore, decisamente più grave rispetto a quello sul bagnato a Termas de Rio Hondo. Pecco, però, ha tutte le qualità per reagire subito, basti pensare a quanto fece un anno fa quando recuperò un distacco decisamente più pesante per poi laurearsi campione del mondo.

Giornata positiva anche per Maverick Vinales (Aprilia), ottimo quarto con uno strabiliante recupero dopo una partenza davvero negativa, dove è rimasto piantato a centro gruppo e per Miguel Oliveira (Aprilia Rnf), quinto. Un buon sesto posto conferma Marco Bezzecchi (Ducati VR46) in testa al Mondiale con 64 punti, seguito da Bagnaia a -11, Alex Rins -17 e Maverick Vinales -19. Ottavo Franco Morbidelli (Yamaha), nono Fabio Di Giannantonio (Ducati), 11esimo Michele Pirro (Ducati). Tante cadute, fortunatamente senza conseguenze. Oltre a Bagnaia pagano dazio al tortuoso tracciato texano, Miller (Ktm), Raul Fernandez (Aprilia), Aleix Espargarò (Aprilia), Jorge Martin (Ducati), Alex Marquez (Ducati).

Il prossimo appuntamento della MotoGp è in programma domenica 30 aprile, il Gp di Spagna a Jerez de la Frontera.