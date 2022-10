MotoGp, Bagnaia 3° a Phillip Island continua la rimonta da record: nuovo leader del Mondiale a +14

La rimonta da record di Pecco Bagnaia continua oggi, domenica 16 ottobre, nel Gran Premio d’Australia. Il pilota chivassese della Ducati, al termine della terzultima prova del campionato MotoGp 2022, si porta al comando della classifica iridata con 14 punti di vantaggio sul primo degli inseguitori, il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo (Yamaha), nuovamente caduto al decimo giro.

Pecco, informato dello 0 del transalpino, ha posto come suo obiettivo il podio per portare a casa più punti possibili, prendendo il minimo dei rischi. Una gara di gruppo bellissima e altrettanto impegnativa per i piloti, in cui nessuno gli ha risparmiato nulla, a cominciare dal compagno di squadra Miller, che l’ha superato nelle prime fasi, fino a Marco Bezzecchi (VR46 Mooney), che ha chiuso quarto, rimanendogli vicinissimo fino alla bandiera a scacchi. Soltanto all'ultimo giro Bagnaia ha subito i sorpassi chirurgici dei suoi inseguitori.

La vittoria nel Gran Premio d’Australia è andata a Alex Rins (Suzuki), che ha regalato alla Suzuki un successo a 2 gare dal ritiro dalla MotoGp. Sul secondo gradino del podio ha potuto giustamente festeggiare Marc Marquez, finalmente in ottima forma dopo il calvario di una stagione dove è stato a lungo lontano dalla pista a causa per la quarta operazione all’omero. Il vero trionfatore, però, è nuovamente Pecco Bagnaia da Chivasso. Il Ducatista nella seconda parte della stagione ha letteralmente cambiato marcia, recuperando 105 punti in 8 gare.

L'allievo chivassese di Valentino Rossi, l'ultimo pilota italiano a vincere il titolo in MotoGp nel 2009, ha 2 gare, Malesia e Valencia per succedere al maestro. L'Italia aspetta da tanti anni un nuovo nome nell'albo d'oro della MotoGp. Pecco Bagnaia è pronto a scrivere il suo. Appuntamento per domenica 23 ottobre: nel Gran Premio di Malesia, a Sepang, Bagnaia avrà già la possibilità di laurearsi campione del mondo.

MotoGp Australia 2022: l'ordine d'arrivo

1. Alex Rins (Suzuki)

2. Marc Marquez (Honda)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Marco Bezzecchi (Ducati)

5. Enea Bastianini (Ducati)

6. Luca Marini (Ducati)

7. Jorge Martin (Ducati)

8. Johann Zarco (Ducati)

9. Aleix Espargaro (Aprilia)

10. Brad Binder (KTM)

11. Pol Espargaro (Honda)

12. Miguel Oliveira (KTM)

13. Cal Crutchlow (Yamaha)

14. Darryn Binder (Yamaha)

15. Remy Gardner (KTM)

16. Raul Fernandez (KTM)

17. Maverick Vinales (Aprilia)

18. Joan Mir (Suzuki)

19. Tetsuta Nagashima (Honda)

20. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Ritiro Franco Morbidelli (Yamaha)

Ritiro Fabio Quartararo (Yamaha)

Ritiro Jack Miller (Ducati)

Ritiro Alex Marquez (Honda)

MotoGp, la classifica aggiornata dopo Phillip Island

1. Bagnaia 233

2. Quartararo 219

3. Aleix Espargaro 206

4. Bastianini 191

5. Miller 179

6. Brad Binder 160

7. Zarco 159

8. Rins 137

9. Martin 136

10. Oliveira 135

11. Vinales 122

12. Marini 111

13. Marc Marquez 104

14. Bezzecchi 93

15. Mir 77

16. Pol Espargaro 54

17. Alex Marquez 50

18. Nakagami 46

19. Morbidelli 31

20. Di Giannantonio 23

21. Dovizioso 15

22. D. Binder 12

23. Gardner 10

24. Fernandez 9

26. Crutchlow 6