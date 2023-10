MotoGp Gp Australia Phillip Island: gli orari e dove vedere il Gp in diretta

La MotoGp è pronta a regalare nuove emozioni. È passata soltanto una settimana dalla bellissima gara di domenica 15 ottobre, che ha visto Pecco Bagnaia rimontare dalla 13esima alla prima posizione, approfittando della caduta di Jorge Martin per riprendersi immediatamente la vetta del Mondiale, persa il giorno precedente quando il pilota spagnolo, trionfando nella Sprint Race, si era portato in testa alla classifica iridata.

Il pilota torinese della Ducati ufficiale si presenta al Gran Premio d'Australia, sulla mitica pista di Phillip Island, galvanizzato dal trionfo indonesiano e con un vantaggio di 18 punti sul rivale spagnolo, che corre con la Ducati del team Pramac. Martin vuole riscattarsi dall'errore, mentre Pecco punta a consolidare il primato, in un finale di stagione che con 5 Sprint e 5 gare ancora da disputare si annuncia intenso e palpitante.

MotoGp Australia, Phillip Island: gli orari in tv

Gli appassionati di motociclismo, per seguire in tv in diretta il Gran Premio d'Australia, in diretta su Sky Sport (streaming su NOW e Sky Go), domenica 22 ottobre, dovranno puntare la sveglia molto presto o potranno seguire la replica in differita in chiaro nel pomeriggio su Tv8, che trasmetterà in diretta sabato 21 ottobre le qualifiche e la gara Sprint. Qui trovate gli orari del 16esimo Gp della stagione MotoGp 2023.

Diretta: Sky Sport, Now e SkyGo

Venerdì 20 ottobre

ore 0:00 Moto3 FP1

ore 0:50 Moto2 FP1

ore 1:45 MotoGP FP1

ore 4:15 Moto3 FP2

ore 5:05 Moto2 FP2

ore 6:00 MotoGP FP2

Sabato 21 ottobre

ore 23:40 Moto3 FP3

ore 0:25 Moto2 FP3

ore 1:10 MotoGP FP3

ore 1:50 MotoGP Qualifiche

ore 3:50 Moto3 Qualifiche

ore 4:45 Moto2 Qualifiche

ore 6:00 Sprint Race MotoGP

Domenica 22 ottobre

ore 0:40 MotoGP Warm up

ore 2 Moto3 Gara

ore 3:15 Moto2 Gara

ore 5:00 MotoGP Gara

Diretta TV8 (in chiaro)

Sabato 21 ottobre - diretta

ore 1:50 MotoGP Qualifiche

ore 3:50 Moto3 Qualifiche

ore 4:45 Moto2 Qualifiche

ore 6 Sprint Race MotoGP

TV8 differita

Domenica 22 ottobre

ore 11:15: Moto3 Gara

ore 12:30: Moto2 Gara

ore 14:15: MotoGP Gara