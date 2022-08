Bagnaia in Austria per riaprire il Mondiale su Quartararo, Aleix Espargarò vuole ancora sognare

Tutto è pronto al Red Bull Ring per il 13esimo appuntamento della stagione MotoGp 2022. Sulla pista austriaca, nei pressi di Zeltweg, proseguirà la battaglia a 3 che sta animando la stagione. In testa alla classifica del campionato c’è Fabio Quartararo, campione del mondo in carica che ha sinora totalizzato 180 punti,

Il pilota transalpino della Yamaha è reduce dal deludente ottavo posto dell’ultima gara a Silverstone, un Gp di Gran Bretagna condizionato anche dal long-lap penalty che ha dovuto scontare per l’errore di Assen, dove travolse Aleix Espargarò, poi autore di una grande rimonta fino al quarto posto.

"Dopo Silverstone ero un po' deluso - ha dichiarato Quartararo alla vigilia del Gp d'Austria - ma ho usato quell'energia in modo produttivo. Mi sono allenato molto, mi sento concentrato e sono pronto per il weekend. Senza sanzioni in sospeso, questo GP si sentirà più "normale". Il nostro unico obiettivo è fare il miglior lavoro possibile qui. Sappiamo che Spielberg non è la nostra pista più forte, ma sono arrivato terzo qui nel 2019 e nel 2021. Se manteniamo l'atteggiamento giusto e lavoriamo sodo, possiamo ottenere buoni risultati”.

Allo Spielgerg, tracciato costruito nel 1969 e ricostruito nel 1996, la MotoGp è tornata nel 2016. Nel 2020 e nel 2021, a causa della pandemia, ha ospitato 2 edizioni del Gp di Stiria. I piloti affronteranno una pista veloce, che tradizionalmente ha favorito le Ducati. Quest'anno, per rendere la corsa più sicura, è stata introdotta una nuova chicane per rallentare la parte più rapida. Il principale rettilineo è di 626 metri ed è uno dei punti più importanti per la velocità massima e l'accelerazione. Sono molti i punti dove è possibile sorpassare ed è determinante la stabilità in frenata.

Aleix Espargarò (Aprilia), secondo in campionato con 158 lunghezze, ha recuperato dall'infortunio che ha subito a Silverstone dove la caduta in prova l'ha costretto a correre con un piede fratturato e dolorante. Lo spagnolo ha chiuso in nona posizione. Il suo obiettivo è sempre lo stesso: continuare a dare il massimo per continuare a cullare il sogno mondiale.

MotoGp Austria, Bagnaia: “Pronto per la gara"

In terza posizione nella classifica del campionato MotoGp 2022, dopo 12 Gp, c'è Pecco Bagnaia. Il pilota torinese ha 131 punti ed è reduce dalle convincenti vittorie ad Assen e a Silvertone che gli hanno permesso di recuperare terreno.

“A Silverstone siamo riusciti a recuperare diversi punti in classifica generale, ma per il momento non voglio pensare al Campionato. Devo restare concentrato, gara per gara, cercando di ottenere sempre il miglior risultato possibile. Nell’ultimo GP sono riuscito ad ottenere una vittoria inaspettata e credo sia stata una delle più belle della mia carriera. Ora arriviamo in Austria, su una pista che storicamente è sempre stata favorevole alla Ducati. Bisognerà vedere come sarà ora con la nuova chicane, ma sono convinto che ci siano comunque i presupposti per poter fare bene. Sono pronto ed entusiasta di poter correre di nuovo al Red Bull Ring!”

Bagnaia, alla vigilia del Gp d'Austria 2022, è il favorito anche secondo i principali allibratori che lo pagano intorno ai 2.50. Il suo primo rivale è Quartararo (4.00), davanti a Martin (7.50) e Vinales (10.00). Un successo di Aleix Espargarò vale 10 volte la posta, a 12.00 una vittoria di Enea Bastianini, che a Silverstone ha chiuso al quarto posto con una grande rimonta.