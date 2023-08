MotoGp Austria oggi: dove vederla in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di MotoGp. Oggi, domenica 20 agosto, si torna in pista al Red Bull Ring per la prima gara in calendario dopo la pausa estiva. Il decimo appuntamento della stagione si è aperto nel segno di Pecco Bagnaia cha ha dominato la corsa dall'inizio alla fine, portando a quota 4 i successi nelle Sprint di questa stagione e a 46 il vantaggio in classifica su Martin.

Il pilota torinese andrà a caccia di un successo che gli permetterebbe di allungare ulteriormente in classifica. Tra i rivali in cerca di riscatto ci sarà Marco Bezzecchi che ha pagato con un ritiro la sfortunata carambola che lo ha messo fuori dai giochi al primo giro.

Vediamo gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

MotoGp Austria, domenica 20 agosto: gli orari in tv

Le gare delle tre classi, in programma oggi, domenica 20 agosto, vengono trasmesse in diretta per gli abbonati su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now e SkyGo. Saranno ritrasmesse in chiaro, in differita, su Tv8.

Diretta (Sky Sport MotoGP, Now e SkyGo)

ore 9:45 - MotoGP Warm up

ore 11 - Moto3 Gara

ore 12:15 - Moto2 Gara

ore 14 - MotoGP Gara

Differita TV8