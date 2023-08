MotoGp Austria, oggi in tv: dove vedere qualifiche e gara sprint in diretta (Sky e Tv8)

Giornata intensa al Red Bull Ring. Oggi, sabato 19 agosto, si disputano le qualifiche e la gara Sprint del decimo appuntamento in calendario nella stagione 2023, il Gran Premio d'Austria. Occhi puntati su Pecco Bagnaia che si presenta con 41 punti di vantaggio su Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

In cerca di riscatto Marc Marquez e Fabio Quartararo, che stanno pagando a caro prezzo le difficoltà di Honda e Yamaha. Punteranno a dare il massimo, sul tracciato di casa, le Ktm di Brad Binder e Jack Miller. Determinante la giornata odierna per definire la griglia di partenza e assegnare punti pesanti. Vediamo gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

MotoGp Austria, sabato 19 agosto: gli orari in tv

Le qualifiche e MotoGp Sprint Race del Gran Premio d'Austria che si disputa oggi, sabato 19 agosto, saranno trasmesse in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport MotoGP, Now e SkyGo.

Diretta: TV8, Sky Sport MotoGP, Now e SkyGo

ore 10:50 - MotoGP Qualifiche

ore 15 - Sprint Race MotoGP