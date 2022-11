MotoGp, Pecco Bagnaia campione del mondo a Valencia se: le combinazioni

Pecco Bagnaia (Ducati) al comando con 258 punti, Fabio Quartararo secondo con 235 punti. Sarà questa la classifica con cui si presenteranno i due rivali per il titolo della MotoGp 2022 all'ultima Gp della stagione, in programma a Valencia domenica 6 novembre. Pecco, con la sua settima vittoria stagionale in Malesia, conquistata domenica 23 ottobre, è davvero a un passo dal primo titolo iridato in carriera nella classe regina.

Per centrare l'obiettivo nell'ultima gara dovrà conquistare 2 punti, il 14°esimo posto. Quel piazzamento, infatti, renderebbe vana anche una vittoria di Quartararo. I due avrebbero lo stesso numero di punti in classifica, ma Bagnaia vincerebbe proprio perchè ha ottenuto più vittorie del transalpino in questa stagione, 7 a 4.

Fabio Quartararo ha un'unica opzione per festeggiare il suo secondo titolo iridatato consecutivo, dopo quello ottenuto nel 2022. Vincere con Bagnaia che arriva 15° o peggio.

Qui le combinazioni con cui Pecco Bagnaia sarà campione del mondo 2022 di MotoGp a Valencia: