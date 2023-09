MotoGp, Pecco Bagnaia subito in gara a Misano, ha superato i controlli medici dopo il terribile incidente

Non vede l'ora di tornare in pista. Pecco Bagnaia per lasciarsi definitivamente alle spalle il terribile incidente di domenica scorsa, 3 settembre, a Barcellona, non vede l'ora di tornare in pista e lo farà già in questo weekend, nel Gra Premio di Rimini e della Riviera Romagnola, in programma a Misano dall'8 al 10 settembre.

Il chivassese per ufficializzare la sua partecipazione alla corsa doveva superare i controlli medici al circuito. Oggi, giovedì 7 settembre, ha ricevuto l'ok dei medici e potrà quindi tornare in sella alla sua Ducati per difendere, nella gara di casa, i 50 punti di vantaggio su Jorge Martin, i 71 su Bezzecchi e i 94 su Binder.

"Posso solo dire grazie, è andata bene", aveva commentato Pecco dopo i controlli i primi controlli in circuito a Barcellona e gli esiti degli esami all'ospedale in Catalogna. Con un meraviglioso sorriso aveva poi allontanato gli incubi di tutti e quei terribili momenti in cui l'impatto con l'altra moto aveva fatto temere conseguenze decisamente peggiori.

"Ho rivisto le immagini dell'incidente, sono stati bravi gli altri piloti a evitarmi, soprattutto Binder. Ho ricevuto un affetto incredibile, sono rimasto senza parole, ma anche in ambulanza ho pensato subito a tornare in moto. Sulla dinamica stanno analizzando la gomma per avere delle risposte", ha detto Pecco a Sky.

I lividi alla gamba e al coccige ricorderanno per qualche giorno la brutta disavventura. Bagnaia non vede l'ora di scendere in pista a Misano per sentire tutto l'affetto dei tifosi che domenica scorsa gli sono stati davvero vicinissimi.