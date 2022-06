Bagnaia, il trionfo all'Università di Assen: brutto errore per Quartararo

MotoGp, Gran Premio d'Olanda, arriva il riscatto di Pecco Bagnaia. Il pilota torinese della Ducati vince oggi, domenica 26 giugno, ad Assen, in quella che viene definita l'Università delle 2 ruote. Salgono insieme a lui sul podio Marco Bezzecchi (VR46 Mooney) e Maverick Vinales. In quarta posizione Aleix Espargarò (Aprilia), autore di una grande rimonta, dopo che era stato travolto nelle prime fasi da Fabio Quartararo (Yamaha) che l'aveva colpito mentre era scivolato: ora ha soltanto 21 lunghezze di distacco dalla vetta del campionato.

Quartararo stava cercando di ricucire subito il gap su Pecco che, scattando dalla pole, aveva preso il comando delle operazioni con l'obiettivo di fuggire verso la vittoria.

MotoGp, Olanda: la rivincita di Bagnaia

Bagnaia, in questa domenica per lui così importante, non si è lasciato neppure impensierire dalle gocce d'acqua che hanno iniziato a scendere a 10 giri dalla fine e si è involato solitario verso un trionfo che migliora la sua classifica, dove resta a meno 66 dal leader Fabio Quartararo e soprattutto il suo umore. Ora Pecco andrà in vacanza con 66 lunghezze da recuperare, ma la seconda parte di stagione della MotoGp, che ricomincerà il 7 agosto in Gran Bretagna, si annuncia altrettanto combattuta. Sarà un campionato tutto da seguire.

MotoGp Olanda: l'ordine d'arrivo

1) Francesco Bagnaia (Ducati)

2) Marco Bezzecchi (Ducati)

3) Maverick Vinales (Aprilia)

4) Aleix Espargarò (Aprilia)

5) Brad Binder (KTM)

6) Jack Miller (Ducati)

7) Jorge Martin (Ducati)

8) Joan Mir (Suzuki)

9) Miguel Oliveira (KTM)

10) Alex Rins (Suzuki)

11) Enea Bastianini (Ducati)

12) Takaaki Nakagami (Honda)

13) Johann Zarco (Ducati)

14) Fabio Di Giannantonio (Ducati)

15) Alex Marquez (Honda)

16) Andrea Dovizioso (Yamaha)

17) Luca Marini (Ducati)

18) Stefan Bradl (Honda)

19) Remy Gardner (KTM)

20) Lorenzo Savadori (Aprilia)

Rit) Raul Fernandez (KTM)

Rit) Fabio Quartararo (Yamaha)

Rit) Darryn Binder (Yamaha)

Rit) Franco Morbidelli (Yamaha)

MotoGp Olanda: la classifica piloti

Quartararo 172

Espargaro A. 151

Zarco 114

Bagnaia 106

Bastianini 105

Binder B. 93

Miller 91

Mir 77

Rins 75

Oliveira 71

Martin 70

Vinales 62

Marquez M. 60

Marini 52

Bezzecchi 55

Nakagami 44

Espargaro P. 40

Marquez A. 27

Morbidelli 25

Di Giannantonio 17

Binder D. 10

Dovizioso 10

Gardner 9

Fernandez 5

Pirro 0

Bradl 0

Savadori 0