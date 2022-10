Settima vittoria per Bagnaia in Malesia, Bastianini 2°, Quartararo 3°: il Mondiale si deciderà a Valencia

Settima vittoria stagionale per Pecco Bagnaia. Oggi, domenica 23 ottobre, il pilota torinese della Ducati ha trionfato a Sepang, dopo un'adrenalinica battaglia con il suo futuro compagno di squadra, Enea Bastianini (Gresini Racing). In terza posizione si è piazzato il campione del mondo in carica Fabio Quartararo (Yamaha) che, nonostante una mano dolorante, è stato protagonista di una prova superlativa con cui è riuscito a conquistare un podio che tiene viva la lotta per il titolo fino all'ultima gara che si disputerà a Valencia domenica 6 novembre.

"Ho fatto la miglior partenza della mia vita, davvero perfetta. Ho preso dei rischi, poi ho abbassato il passo, ma Jorge Martin è caduto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro per il campionato, è la settima vittoria della stagione e possiamo essere tutti molto contenti", ha detto Pecco Bagnaia ai microfoni della MotoGp.

Bagnaia sarà campione del mondo a Valencia se arriverà almeno 14esimo o se Quartararo non vincerà la gara.

segue servizio completo

MotoGp Malesia: l'ordine d'arrivo

1) Francesco Bagnaia (Ducati)

2) Enea Bastianini (Ducati)

3) Fabio Quartararo (Yamaha)

4) Marco Bezzecchi (Ducati)

5) Alex Rins (Suzuki)

6) Jack Miller (Ducati)

7) Marc Marquez (Honda)

8) Brad Binder (KTM)

9) Johann Zarco (Ducati)

10) Aleix Espargaro (Aprilia)

11) Franco Morbidelli (Yamaha)

12) Cal Crutchlow (Yamaha)

13) Miguel Oliveira (KTM)

14) Pol Espargaro (Honda)

15) Raul Fernandez (KTM)

16) Maverick Vinales (Aprilia)

17) Alex Marquez (Honda)

18) Remy Gardner (KTM)

19) Joan Mir (Suzuki)

Ritirati

Darryn Binder (Yamaha)

Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Jorge Martin (Ducati)

Tetsuta Nagashima (Honda)

Classifica piloti aggiornata dopo Gp Malesia

1) Bagnaia 258

2) Quartararo 235

3) Bastianini 211

4) Aleix Espargaro 211

5) Miller 189

6) Brad Binder 168

7) Zarco 166

8) Rins 148

9) Oliveira 138

10) Martin 136

11) Vinales 122

12) Marc Marquez 113

13) Marini 111

14) Bezzecchi 106

15) Mir 77

16) Pol Espargaro 56

17) Alex Marquez 50

18) Nakagami 46

19) Morbidelli 37

20) Di Giannantonio 23

21) Dovizioso 15

22) D. Binder 12

23) Gardner 10

24) Crutchlow 10

25) Fernandez 10