MotoGp: Bagnaia domina al Mugello, allungo Mondiale

Pecco Bagnaia (Ducati) ha vinto oggi, domenica 11 giugno, il Gp d'Italia sul tracciato del Mugello. Il torinese della Ducati, sempre più leader del Mondiale, allunga in classifica. Completano il podio del Gp d'Italia Martin 2°, Zarco 3° e Marini 4°: è poker per Borgo Panigale.

Bagnaia vive finalmente un weekend perfetto, quello che proprio voleva. Dopo la domenica nera di Le Mans con lo zero in casella e la rissa sfiorata, il campione del mondo in carica oggi, domenica 11 giugno, si riscatta alla grande con una vittoria netta, che fa capire a tutti come il binomio Ducati-Bagnaia sia ancora quello più legittimamente accreditato per il titolo.

Pecco, dopo aver iniziato alla grande centrando la pole position e il successo nella corsa sprint di sabato, ha fatto il pieno di punti, portandosi a +21 dal primo rivale per il titolo, Marco Bezzecchi, oggi soltanto 8° e +24 su Martin, dominando la corsa di casa. Gli altri italiani: 9° Bastianini (Ducati), 10° Morbidelli (Yamaha), 16° Pirro (Ducati), 18° Savadori (Aprilia). Giornata da dimenticare per i fratelli Marquez, Marc e Alex, entrambi ritirati.

Prossimo appuntamento in calendario, domenica 18 giugno il Gran Premio di Germania al Sachsenring.

segue servizio completo

MotoGp Italia Mugello: l'ordine d'arrivo

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Jorge Martin (Ducati)

3. Johann Zarco (Ducati)

4. Luca Marini (Ducati)

5. Brad Binder (KTM)

6. Aleix Espargarò (Aprilia)

7. Jack Miller (KTM)

8. Marco Bezzecchi (Ducati)

9. Enea Bastianini (Ducati)

10. Franco Morbidelli (Yamaha)

11. Fabio Quartararo (Yamaha)

12. Maverick Vinales (Aprilia)

13. Takaaki Nakagami (Honda)

14. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

15. Augusto Fernandez (KTM)

16. Michele Pirro (Ducati)

17. Raul Fernandez (Aprilia)

18. Lorenzo Savadori (Aprilia)

19. Jonas Folger (KTM)

Rit. Alex Marquez (Ducati)

Rit. Marc Marquez (Honda)