MotoGp, Doppietta Aprilia: Espargarò 1°, Vinales 2°, Bagnaia in ospedale

Aleix Espargaro (Aprilia) conquista la vittoria nel Gran Premio di Catalogna, davanti al compagno di team Vinales. Doppietta per la Casa di Noale, davanti alla Ducati Pramac di Jorge Martin. Zarco (Pramac), quarto, Oliveira (RNF), quinto e Ale Marquez, (Gresini Racing), sesto piazzano altrettante moto italiane, Aprilia e Ducati, nelle prime sei posizioni.

Alla prima curva c'era stato un primo incidente con Enea Bastianini (Ducati) che arrivando lungo in frenata aveva colpito con l'anteriore il posteriore di Zarco. Il riminese finiva a terra, il francese coinvolgeva nella carambola Di Giannantonio e Bezzecchi. Anche Bastianini è attualmente all'ospedale di Barcellona per controlli a un dito su cui si sospetta una frattura.

La giornata di oggi, domenica 3 settembre, però, non può essere dolce per i nostri colori. Pecco Bagnaia è stato travolto al via da una Ktm ed è attualmente all'ospedale. Si spera che arrivino notizie confortanti che escludano la conclusione anticipata della stagione come si era temuto in un primo momento. Intanto, il responsabile medico del Motomondiale ha fatto sapere che i test del circuito non hanno evidenziato anomalie negli arti. Una Tac valuterà la presenza di eventuali fratture per tibia e perone.

MotoGp Catalogna: l'ordine d'arrivo

1) Espargaro A. Aprilia Racing

2) Vinales M. Aprilia Racing +0.377

3) Martin J. Prima Pramac Racing +2.831

4) Zarco J. Prima Pramac Racing +4.867

5) Oliveira M. CryptoData RNF MotoGP Team +7.529

6) Marquez A. Gresini Racing MotoGP +10.590

7) Quartararo F. Monster Energy Yamaha +10.821

8) Miller J. Red Bull KTM Factory Racing +10.880

9) Fernandez A. Tech3 GASGAS Factory Racing +12.889

10) Di Giannantonio F. Gresini Racing MotoGP +13.280

11) Marini L. Mooney VR46 Team +16.491

12) Bezzecchi M. Mooney VR46 Team +16.561

13) Marquez M. Repsol Honda +21.616

14) Morbidelli F. Monster Energy Yamaha +23.108

15) Nakagami T. LCR Honda +26.740

16) Lecuona I. LCR Honda +28.860

17) Mir J. Repsol Honda +33.929