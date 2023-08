MotoGp oggi Barcellona, orari in tv: dove vedere il gp in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Undicesimo appuntamento stagionale per la MotoGp. Questo weekend si corre il Gp di Barcellona al Montmelò e il campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia (Ducati) è il favorito dopo il trionfo in Austria e le prestazioni offerte sinora.

Il suo primo inseguitore è Jorge Martin (Pramac Racing), a 68 punti, mentre il vantaggio su Marco Bezzecchi (VR46 Mooney) è di 68 lunghezze. Pronti a dare battaglia anche Binder (KTM) e Aleix Espargarò (Aprilia). Vuole ritrovare buone sensazioni anche Enea Bastianini (Ducati), mentre cercano il riscatto in una stagione piena di difficoltà Marc Marquez (Honda) e Fabio Quartararo (Yamaha).

MotoGp, Barcellona: gli orari in tv

Sky Sport MotoGP trasmetterà per gli abbonati le prove, le qualifiche e le gare della MotoGp a Barcellona, diretta streaming a pagamento su Now e SkyGo. In chiaro su TV8 le qualifiche e la corsa sprint di sabato 2 settembre, mentre la gara di domenica 3 settembre sarà trasmessa in differita.

diretta, Sky Sport MotoGp, Now e SkyGo

Venerdì 1 settembre

ore 8:55 - Moto3 FP1

ore 9:45 - Moto2 FP1

ore 10:40 - MotoGP FP1

ore 13:15 - Moto3 FP2

ore 14 - Moto2 FP2

ore 14:55 - MotoGP FP2

Sabato 2 settembre

ore 8:35: Moto3 FP3

ore 9:20: Moto2 FP3

ore 10:05: MotoGP FP3

ore 10:45: MotoGP Qualifiche

ore 12:05: MotoE Gara 1

ore 12:45: Moto3 Qualifiche

ore 13:40: Moto2 Qualifiche

ore 15: Sprint Race MotoGP

ore 17:30: Moto E Gara 2

Domenica 3 settembre

ore 9:40: MotoGP Warm up

ore 11: Moto3 Gara

ore 12:15: Moto2 Gara

ore 14: MotoGP Gara

Sabato 2 settembre, diretta TV8

ore 10:50: MotoGP Qualifiche

ore 12:50: Moto3 Qualifiche

ore 13:45: Moto2 Qualifiche

ore 15: Sprint Race MotoGP

Domenica 3 settembre, differita TV8