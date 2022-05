Cancellato il Gp di Finlandia di MotoGp: saranno 20 le gare in calendario

Il Gran Premio di Finlandia non tornerà a far parte del calendario iridato nemmeno quest’anno. L’evento al Kimiring, che era indicato in calendario a condizione che fossero ultimati tutti i lavori per l’omologazione, è stato nuovamente cancellato.

Già nella passata stagione la MotoGp era stata costretta a rimandare il suo ritorno in Finlandia a causa del Coronavirus. Quest’anno la situazione di instabilità geopolitica causata dalla guerra in Ucraina ha avuto ripercussioni anche nel riuscire a rispettare la tabella di marcia per essere pronti all’appuntamento iridato delle due ruote, che era in programma per domenica 10 luglio.

Domenica prossima, 29 maggio, si correrà il Gran Premio d’Italia al Mugello. Il calendario della MotoGp prevede poi tre eventi nel mese di giugno, Catalogna (5 giugno), Germania (19 giugno) e Olanda (26 giugno), prima di una lunga pausa nel mese di luglio.

I piloti torneranno in pista domenica 7 agosto in Gran Bretagna, quando inizierà la seconda parte di questa stagione che si concluderà domenica 6 novembre sul tracciato Ricardo Tormo di Valencia.

MotoGp 2022: il calendario aggiornato

Saranno 20 quindi gli appuntamenti nel calendario della MotoGp 2022: