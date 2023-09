MotoGp, il calendario del Mondiale 2024: 22 gare, Mugello il 2 giugno

Il Mugello domenica 2 giugno e Misano l'8 settembre. Sono queste le due date più attese dai tifosi italiani nel calendario MotoGp 2024. Ancora provvisorio, la bozza contiene 22 appuntamenti che dovranno essere confermati. Non ci sarà il Gp della Finlandia, cancellato quest'anno, mentre sarà presente il Kazakistan, dove si doveva correre quest'anno prima che la corsa fosse eliminata dall'elenco.

Torna il Gp di Aragon e salgono a quattro gli appuntamenti spagnoli. Il campionato inizierà in Qatar, domenica 10 marzo, a Losail e proseguirà a Portimao,il 24 marzo, prima delle trasferte in Argentina, 7 aprile e negli Usa, a Austin, 14 aprile. Si tornerà poi in Europa con Jerez (28 aprile), Le Mans (12 maggio), Montmelò (26 maggio) e Mugello (2 giugno).

Arriverà poi, in caso di conferma, il Gp del Kazakistan a Sokol (16 giugno), l'Università di Assen (30 giugno), il Sachsenring (7 luglio). Ci sarà poi la pausa estiva con il campionato che riprenderà ad agosto, il 4 a Silverstone, il 18 in Austria, prima dei Gp di settembre, Aragon, l'1, Misano, l'8, l'India il 22 e l'Indonesia, il 29.

A ottobre si correrà in Giappone, a Motegi, il 6, in Australia, a Phillip Island, il 20 e in Thailandi il 27. La stagione si chiuderà a novembre il 3 in Malesia e il 17 a Valencia.

MotoGP 2024, il calendario provvisorio