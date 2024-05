MotoGp Catalogna 2024, gli orari in tv: dove vedere qualifiche, Sprint Race e gara in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Torna nel weekend la Moto con il sesto appuntamento della stagione del Motomondiale 2024. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio si corre il Gran Premio di Catalogna, a Barcellona.

Bagnaia torna sulla pista dove nove mesi fa ebbe un terribile incidente al via della gara, quando venne travolto dall'incolpevole Binder. Pecco ha rassicurato tutti dicendo che non sarà condizionato da quella che resta una delle peggiori esperienze della sua carriera.

Il torinese della Ducati, vincitore del titolo MototGp nelle ultime due stagioni e tre volte iridato nel Motomondiale, è pronto a dare il massimo per recuperare il divario di 38 punti in classifica da Jorge Martin (Pramac Racing), dominatore assoluto nella gara precedente a Le Mans.

Gara importantissima anche per Marquez (Gresini Racing), che è a soli 2 punti da Bagnaia e Bastianini (Ducati), che sono a pari punti e vogliono proseguire questo avvio di stagione decisamente positivo.

MotoGp Catalogna 2024: gli orari e dove vederla in tv

Gli appassionati potranno seguire il Gran Premio di Catalogna di MotoGp interamente in diretta su Sky Sport e in streaming a pagamento su Now, SkyGo. TV8, sabato 25 maggio, trasmetterà in diretta in chiaro le qualifiche e la gara Sprint, mentre la gara di domenica 26 maggio sarà trasmessa in differita.

Venerdì 24 maggio 2024 (Sky, Now)

8:30-08:45: MotoE Prove Libere 1

9:00-09:35: Moto3 Prove Libere 1

9:50-10:30: Moto2 Prove Libere 1

10:45-11:30: MotoGP Prove Libere 1

12:25-12:40: MotoE Prove Libere 2

13:15-13:50: Moto3 Prove 1

14:05-14:45: Moto2 Prove 1

15:00-16:00: MotoGP Prove

16:15-16:25 MotoE Q1

16:35-16:45 MotoE Q2

Sabato 25 maggio 2024

08:40-09:10 Moto3 Prove 2

09:25-09:55 Moto2 Prove 2

10:10-10:40 MotoGP Prove

10:50-11:05 MotoGP Q1

11:15-11:30 MotoGP Q2

12:15: MotoE Gara-1

12:50-13:05 Moto3 Q1

13:15-13:30 Moto3 Q2

13:45-14:00 Moto2 Q1

14:10-14:25 Moto2 Q2

15:00 MotoGP Sprint 11 giri

16:10 MotoE Gara-2

Domenica 26 maggio 2024

09.40-09.50 MotoGP Warm-Up

11.00 Moto3 Gara

12.15 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

TV8 (in diretta in chiaro e in differita)

