MotoGp 2022, chi è il favorito per vincere il Mondiale e le possibili sorprese

Domenica 6 marzo sul tracciato di Losail in Qatar inizierà la MotoGp. L’annata promette grande spettacolo nei suoi 21 Gran Premi in calendario con una stagione epocale perché per la prima volta mancherà Valentino Rossi, 9 titoli mondiali, che si è ritirato al termine della passata stagione, a 42 anni, chiudendo un’avventura iniziata nel 1996.

Il Dottore, che ha dato l'addio alle corse a Valencia il 14/11/21, data che sommata dà come risultato il numero 46, ha lasciato un grande vuoto nel Motomondiale, ma anche una grande eredità.

Sono tanti i piloti che sono cresciuti nel suo mito e i tifosi che ha avvicinato a questo sport. Molti di loro saranno in prima fila per godersi il via di questo campionato, dove Rossi sarà comunque presente, se non fisicamente con il suo team VR46, con moto Ducati, che esordirà nella classe regina proprio quest'anno con il fratello di Rossi, Luca Marini e uno dei suoi allievi della VR46 Academy, Marco Bezzecchi.

Qui di seguito vedremo nel dettaglio quali sono i piloti e le squadre favorite per questa stagione.

MotoGp 2022: i piloti e i team favoriti

Il binomio che parte favorito nella stagione 2022 è indubbiamente quello Bagnaia-Ducati. Il pilota torinese, classe 1997, vuole riportare a Borgo Panigale quel titolo piloti che manca dal 2007 quando lo conquistò Casey Stoner.

Pecco ha dominato la seconda parte della scorsa stagione, facendo sentire il fiato sul collo al campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha). Per il transalpino non sarà semplice riuscire a difendere il suo titolo dall’arrembaggio del pilota piemontese e di numerosi altri pretendenti con una moto che, dai primi test, sembra essere ancora inferiore rispetto alla Ducati, campione del mondo costruttori 2021.

Marc Marquez merita grande considerazione per lo straordinario talento che ha sempre mostrato in carriera e per i sei titoli guadagnati sul campo nella classe regina che lo rendono il pilota più titolato in griglia.

La speranza è che il pilota spagnolo abbia recuperato al 100% dai problemi fisici che hanno condizionato il suo rendimento nella passata stagione. Se la diplopia fortunatamente sembra soltanto un brutto incubo, ora l’obiettivo è quello di essere al massimo della forma fisica per riuscire a lottare frequentemente per la vittoria, l’unico obiettivo a cui può ambire una casa blasonata come la Honda che è la scuderia più vincente del Motomondiale con 21 titoli tra 500 e MotoGp e 25 titoli costruttori.

Sarà molto interessante vedere il ruolo che reciteranno le seconde guide dei team ufficiali Ducati, Honda e Yamaha saranno tutti osservati speciali. Jack Miller sa che la sua sella in Ducati è particolarmente ambita e per difenderla dalle ambizioni di Enea Bastianini (Team Gresini Racing) e (Pramac Racing) dovrà davvero superarsi.

Pol Espargarò, nel suo secondo anno da pilota ufficiale Honda si gioca moltissimo del suo futuro con la Hrc, mentre Franco Morbidelli dovrà dimostrare nel suo primo vero anno con la casa ufficiale di Iwata, dopo alcuni Gp nella parte conclusiva della scorsa stagione, di aver superato i problemi al ginocchio e di essere pronto per un salto di qualità che lo riporti agli ottimi risultati della stagione 2020, quando brillò con il team satellite Yamaha Petronas, diventando vicecampione del mondo alle spalle di Joan Mir (Suzuki).

MotoGp 22: le possibili sorprese

Parlando delle possibili sorprese della stagione MotoGp 2022, Mir è sicuramente uno dei primi nomi. Va sottolineato come il pilota spagnolo sia, insieme a Marquez e a Quartararo, tra i tre piloti in griglia che hanno conquistato almeno un Mondiale nella top-class.

La Suzuki in questa stagione vuole tornare protagonista e per questo ha deciso anche di affidarsi, nel ruolo di team principal a Livio Suppo, un manager della trentennale esperienza che ha vinto in Ducati con Stoner e altri titoli con la Honda. Il suo compito sarà quello di riportare in alto la casa giapponese, rivitalizzando anche un pilota dal sicuro talento come Alex Rins, che nella passata stagione ha collezionato diversi errori.

Dopo il primo podio in MotoGp della sua storia, conquistato la scorsa stagione nel Gp di Gran Bretagna da Aleix Espargarò, l’Aprilia si presenta a questo mondiale con grandi ambizioni. Maverick Vinales, dopo i Gp di adattamento nella seconda parte della passata stagione, sembra finalmente pronto a guidare il team veneto verso quel tanto bramato salto verso la vittoria.

Come già accennato è già annunciata la battaglia tra due clienti Ducati il team Gresini Racing con Enea Bastianini e l’esordiente Fabio Di Giannantonio e il team Pramac con Jorge Martin e Johann Zarco.

Vorrebbe sorprendere anche la Ktm con i suoi ufficiali Brad Binder e Miguel Oliveira e con tutta l'esuberanza dei debuttanti Remy Gardner, campione del mondo Moto2 e Raul Fernandez, nel team Tech3, che l'anno scorso sono stati protagonisti di un bellissimo duello nella categoria di mezzo.

Sembrano in questo momento più indietro tra coloro che hanno chance di vittoria il team Honda Lcr con Taka Nakagami e Alex Marquez e il nuovo team satellite Yamaha, la Yamaha WithU che schiera Andrea Dovizioso e il debuttante dalla Moto3 Darryn Binder.

Tra le possibili sorprese usciranno gli inevitabili delusi. La certezza, però, è una sola: lo spettacolo in MotoGp, anche quest'anno, non mancherà.