MotoGp, Jorge Martin trionfa nel Gran Premio di Francia: Marquez 2° all'ultimo giro supera Bagnaia 3°

Un'altra bellissima gara in MotoGp. Oggi, domenica 12 maggio, a vincere il Gran Premio di Francia a Le Mans è stato lo spagnolo del team Pramac, Jorge Martin, che ha così bissato il successo ottenuto nella Sprint Race di ieri, sabato 11 maggio, facendo il pieno di punti.

Martinator consolida così, sul tracciato dedicato a Ettore Bugatti, la leadership nella classifica mondiale con 129 punti, a +38 su Pecco Bagnaia che si porta a 91 punti. Bagnaia è ora tallonato da Marquez e Bastianini che si trovano a 89 punti, Vinales è quinto a 81 punti.

Martin ha avuto la meglio in una corsa che si è conclusa con una spettacolare sfida a tre e ha visto salire sul podio Marc Marquez (Gresini Racing), grazie a un bellissimo sorpasso all'ultimo giro su Pecco Bagnaia (Ducati), che si è dovuto accontentare della terza posizione.

Bagnaia, che partiva secondo, desideroso di recuperare i punti persi con lo 0 nella Gara Sprint, si è portato al comando. A 5 giri dalla conclusione, però, Martin ha piazzato il sorpasso decisivo. Pecco, poi, si è dovuto arrendere, negli ultimi metri, a un Marc Marquez autore di una gara maiuscola.

In quarta posizione conquista punti preziosi Enea Bastiani (Ducati), quinto Maverik Vinales (Aprilia). Domanica nera per Marco Bezzecchi (VR46) che, dopo lo 0 nella Gara Sprint, incappa in un'altra caduta. Finisce nella ghiaia anche Pedro Acosta (KTM).

Prossimo appuntamento, in calendario, il Gran Premio di Catalogna, domenica 26 maggio. Poi, domenica 2 giugno, si correrà il Gran Premio d'Italia, al Mugello.

MotoGp Francia: l'ordine d'arrivo

1) Jorge Martin (Ducati)

2) Marc Marquez (Ducati)

3) Francesco Bagnaia (Ducati)

4) Enea Bastianini (Ducati)

5) Maverick Vinales (Aprilia)

6) Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7) Franco Morbidelli (Ducati)

8) Brad Binder (KTM)

9) Aleix Espargarò (Aprilia)

10) Alex Marquez (Ducati)

11) Raul Fernandez (Aprilia)

12) Johann Zarco (Honda)

13) Augusto Fernandez (KTM)

14) Takaaki Nakagami (Honda)

15) Alex Rins (Yamaha)

16) Luca Marini (Honda)

Rit. Jack Miller (KTM)

Rit. Fabio Quartararo (Yamaha)

Rit. Miguel Oliveira (Aprilia)

Rit. Joan Mir (Honda)

Rit. Marco Bezzecchi (Ducati)

Rit. Pedro Acosta (KTM)