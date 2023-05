MotoGp, Bezzecchi trionfa a Le Mans: Bagnaia si ritira e sfiora la rissa con Vinales

Marco Bezzecchi può tagliare i suoi baffi. Il pilota riminese del team Mooney VR46 conquista la vittoria nel Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del campionato MotoGp. Un successo perentorio ottenuto finalizzando una bella rimonta. Alle sue spalle, sul podio, fanno festa le due Ducati del team Pramac, quella Jorge Martin, ieri vincitore della corsa Sprint e di Johann Zarco, che si esalta come spesso capita nella seconda parte di gara.

Il Bez ora è secondo in campionato con 93 punti e ne ha soltanto uno meno di Pecco Bagnaia. Per il pilota torinese della Ducati quella di oggi, domenica 14 maggio, è un’altra domenica da dimenticare. Pecco, terzo ieri nella Sprint Race, dopo le cadute in gara in Argentina e negli Stati Uniti, era riuscito a vincere a Jerez, 2 settimane fa, aggiustando umore e classifica. La gara odierna è stata compromessa a 23 giri dalla fine.

L'incidente che ha mandato Pecco su tutte le furie è avvenuto in curva 12, mentre era in bagarre con Vinales per la terza posizione. L'iberico ha infilato il nostro in staccata, ma è finito un po' largo e Bagnaia ha cercato di infilarsi. Il contatto tra i due ha generato l'inevitabile caduta. Vinales, che stava disputando una buona gara, ha sfogato la sua rabbia spingendo Pecco che ha reagito allo stesso modo. I due, dopo essersi chiariti a muso duro, si sono successivamente dati una stretta di mano.

Poco dopo finiranno nella ghiaia anche i sogni di podio di Luca Marini (VR46), travolto da Alex Marquez (Honda LCR). Marc Marquez nel finale, nel tentativo di resistere nella battaglia con Martin per il secondo posto, finisce a terra. I segnali positivi in questo weekend in cui è tornato dopo i Gp saltati, però, ci sono. Ha costantemente lottato per il podio, dimostrandosi a suo agio con il nuovo telaio Kalex della sua Honda.

Giornata molto positiva per Augusto Fernandez (GasGas Tech3), 4° che ottiene il suo miglior risultato in carriera nella classe regina, facendo meglio di Aleix Espargarò (Aprilia), 5° e Brad Binder (Ktm),6°. Soltanto 7° davanti al suo pubblico Fabio Quartararo (Yamaha).

Due italiani si presenteranno nelle prime due posizioni della classifica al Gp d'Italia, domenica 11 giugno, al Mugello.