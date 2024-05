MotoGp, tripletta spagnola nella Sprint Race di Le Mans: Martin vince, Marquez 2°: Bagnaia si ritira

Inizia sotto il segno spagnolo il Gran Premio di Francia, classe MotoGp, sul tracciato di LeMans. A fare festa, al termine della Sprint Race di 13 giri, è lo specialista delle gare sulla corta distanza, Jorge Martin (Pramac Racing) che, complice il problema alla moto che costringe al ritiro Pecco Bagnaia nelle primissime fasi della corsa, consolida il suo primato in classifica.

I piloti iberici monopolizzano l'intero podioo con Marc Marquez (Gresini Racing), autore di un'ottima rimonta dalla 13esima piazza dello schieramento di partenza. Completa il podio Maverick Vinales (Aprilia).

In quarta posizione si rende protagonista di un'altra bellissima gara Enea Bastianini (Ducati) che sta facendo di tutto per meritarsi il rinnovo di contratto in Ducati ufficiale. Grande rammarico per la caduta di Bezzecchi, che era sempre rimasto in seconda posizione alle spalle di Martin, ma è scivolato a pochi giri dal termine.

Quinta posizione per Aleix Espargarò (Aprilia), sesto Acosta (Ktm), settimo Di Giannantonio (Ducati), ottavo Miller (Ktm), nono Fernandez (Aprilia), decimo Quartararo (Yamaha).

La classifica iridata, dopo la Sprint Race a Le Mans, vede Martin al comando con 104, Bastianini secondo con 76, Bagnaia terzo a 75, Acosta a 73, Vinales a 70, Marquez a 69, Binder a 59.

Domani, domenica 12 maggio, ci si aspetta una gara combattuta con Martin che proverà ad arginare la voglia di rivalsa di Bagnaia. Il torinese, che prima di questa delusione aveva vinto il Gp precedente a Jerez, vorrà sicuramente rifarsi da questo 0, proprio come Bezzecchi. Dita incrociate per il meteo. Si teme il rischio di un acquazzone previsto sul tracciato proprio intorno alle ore 14, quando scatterà la MotoGp.

MotoGp Sprint Race, Le Mans: l'ordine d'arrivo (top-ten)

1) Martin (Ducati) 13 giri

2) M. Marquez (Ducati) a 2"280

3) Vinales (Aprilia) a 4"174

4) Bastianini (Ducati) a 4"798

5) A. Espargaro (Aprilia) a 7"698

6) Acosta (Ktm) a 9"185

7) Di Giannantonio (Ducati) a 11"190

8) Miller (Ktm) a 11"516

9) Fernandez (Aprilia) a 12"257

10) Quartararo (Yamaha) a 12"699