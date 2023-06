MotoGp Germania, al Sachsenring trionfa Martin, che duello con Bagnaia 2°

La Ducati domina, con 5 moto nelle prime 5 posizioni, ma a vincere in questo weekend non è Pecco Bagnaia. Oggi, domenica 18 giugno, il chivassese le ha provate tutte per avere la meglio sul coriaceo Jorge Martin (Ducati Pramac). Lo ha insidiato fino all'arrivo in volata, ma alla fine, meritatamente, lo spagnolo del team Ducati Pramac ha conquistato la vittoria del Gran Premio di Germania, sul tracciato del Sachsenring.

Per il pilota iberico, che aveva conquistato la vittoria dominando nella corsa sprint di sabato, è un successo importante che gli permette di portarsi a -16 da Bagnaia. Completano il podio l'altra Ducati del team Pramac di Johann Zarco, quarto, davanti alla Ducati del team Mooney VR46 di Marco Bezzecchi, ora a 34 punti da Bagnaia. Quinto l'altro pilota del team VR46, Luca Marini, anche lui in sella a una Ducati.

Domenica nera per Marc Marquez che sulla pista dove ha sempre dominato non ha preso parte alla gara dopo una caduta nel warm-up, l’ennesima di un weekend nero che ha reso palese l’attuale assenza di feeling tra la Honda e il suo storico alfiere, otto volte campione del mondo in carriera.

Ai microfoni di Sky Pecco Bagnaia commenta così la sua gara: “Vincere ha sempre un sapore migliore, ci ho provato anche troppo, al penultimo giro ci siamo anche toccati. Complimenti a Jorge per questa bella lotta gustosa, arriviamo ad Assen con un bel feeling”, ricordando così che la prossima settimana la MotoGp correra' la sua terza gara consecutiva.

Tra pochi giorni, domenica 25 giugno, il prossimo appuntamento è ad Assen, per il Gran Premio d'Olanda, all’Università delle due ruote.