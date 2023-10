Jorge Martin vince in Giappone: gara interrotta per pioggia, Bagnaia 2° davanti a Marquez 3°

Gara giustamente interrotta per pioggia e vittoria a Jorge Martin. Lo spagnolo del team Pramac, avendo completato 13 dei 24 giri previsti sulla pista di Motegi, ha vinto oggi, domenica 1 ottobre, il Gp del Giappone e ha ridotto a soli 3 punti il distacco nella classifica del Mondiale da Pecco Bagnaia.

Dire che non pensi al Mondiale ora sembra sempre più una mossa tattica volta ad allontanare la pressione. La continuità di risultati lo sta candidando al titolo. Anche quando commette un errore, come il lungo che nei primi giri di gara l'aveva fatto finire al nono posto, Martin non perde lucidità e forte della sua velocità recupera, fino a riportarsi in testa.

In questa gara condizionata dalla partenza con le gomme da asciutto e da un cambio obbligato dopo un paio di giri per una pioggia sempre più insistente, fa vedere tutte le sue capacità anche Pecco Bagnaia, che doveva riscattarsi dalla caduta nella gara precedente in India. Pecco, al primo podio in carriera in condizioni di bagnato, si porta a 7 decimi da Martin e molto probabilmente avrebbe provato a ridurre ulteriormente il gap per provare a dare battaglia. Il rapido peggioramento delle condizioni della pista, però, ha impedito di vedere come sarebbe finita la contesa.

Sul terzo gradino del podio sale Marc Marquez che nella gara di casa regala alla Honda un preziosissimo podio, dimostrando ancora una volta tutte le sue doti di guida sul bagnato. Molto bene anche Marco Bezzecchi che chiude 4° riuscendo a risalire dopo che alla partenza era finito nelle retrovie.

Bagnaia lascia il paese del Sol Levante con 319 punti, soltanto 3 più di Jorge Martin, a 316. Tra i due il duello è destinato a diventare sempre più agguerrito. Appuntamento tra due settimane, domenica 15 ottobre, al Mandalika Intenational Street Circuit, per il Gran Premio dell'Indonesia.