MotoGp oggi Gp Giappone, orari in tv: dove vederlo in diretta (Sky, Now e TV8)

Nuovo appuntamento nel weekend con la MotoGp. Dopo il Gp dell'India della scorsa settimana, che con la vittoria di Bezzecchi e la caduta di Bagnaia ha visto il Mondiale riaperto, si corre il 14esimo appuntamento della stagione, il Gp del Giappone, a Motegi.

Bagnaia (Ducati) si presenta con 13 punti di vantaggio su Martin e 44 sul Bez che sull'inedito Budd Circuit, nel Gp precedente, ha impressionato per una vittoria colta con un netto distacco.

Pecco, campione del mondo in carica, ha quindi due rivali in una corsa per il titolo che si annuncia avvincente. Martin, che corre con la Ducati clienti del team Pramac, nelle ultime gare, tra Misano e India, ha conquistato tre vittorie e un secondo posto. Bezzecchi, che corre con la Ducati del team Mooney VR46, vuole trasformare in realtà il sogno che culla da sempre, quello di trionfare nella classe regina del Motomondiale.

A rendere ancora più avvincente il fine settimana ci penseranno anche Fabio Quartararo (Yamaha) che in India ha festeggiato il ritorno sul podio e Marc Marquez, terzo nella Sprint Race della corsa indiana. L'otto volte campione del mondo potrebbe anche annunciare la separazione dal team Honda ufficiale per correre nella prossima stagione con la Ducati del team Gresini. Una voce che è più che accreditata nel paddock.

MotoGp, Giappone, gli orari in tv

Gli abbonati a Sky potranno vedere in diretta le prove, le qualifiche e le gare delle tre classi su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su Now e SkyGo. Su TV8, in chiaro, saranno trasmesse le qualifiche e la Sprint Race, mentre le gare di domenica delle tre classi saranno trasmesse in differita.

Diretta (Sky Sport, Now e SkyGo)

Venerdì 29 settembre

Ore 1:55 - Moto3 FP1

Ore 2:45 - Moto2 FP1

Ore 3:40 - MotoGP FP1

Ore 6:10 - Moto3 FP2

Ore 7 - Moto2 FP2

Ore 7:55 - MotoGP FP2

Sabato 30 settembre

Ore 1:35 - Moto3 FP3

Ore 2:20 - Moto2 FP3

Ore 3:05 - MotoGP FP3

Ore 3:45 - MotoGP Qualifiche

Ore 5:45 - Moto3 Qualifiche

Ore 6:40 - Moto2 Qualifiche

Ore 7:55 - Sprint Race MotoGP

Domenica 1° ottobre

Ore 3:40 - MotoGP Warm up

Ore 5 - Moto3 Gara

Ore 6:15 - Moto2 Gara

Ore 8 - MotoGP Gara

Diretta TV8 (in chiaro)

Sabato 30 settembre

Ore 3:45 - MotoGP Qualifiche

Ore 5:45 - Moto3 Qualifiche

Ore 6:40 - Moto2 Qualifiche

Ore 7:55 - Sprint Race MotoGP

Differita TV8

Domenica 1° ottobre