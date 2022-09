MotoGp Motegi oggi in tv: dove vedere il Gran Premio del Giappone in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Nuovo appuntamento da non perdere per gli appassionati di MotoGp. Domenica 25 settembre si corre il Gran Premio del Giappone, la sedicesima tappa della stagione. A cinque gare dal termine la sfida per la corona iridata è più viva che mai.

In testa alla classifica c’è Fabio Quartararo (Yamaha) con 211 punti, il campione del mondo in carica, inseguito da Pecco Bagnaia che dopo una grande rimonta si è portato a 201 punti. Terza piazza per Aleix Espargarò, a quota 194 che continua a cullare il sogno dell’Aprilia. A un clamoroso recupero, finchè la matematica glielo consentirà, ha ammesso di credere anche Enea Bastianini (Gresini Racing), che ha 48 punti di svantaggio dal leader del campionato.

La sfida tra Bagnaia e Bastianini, il pilota torinese della Ducati ufficiale e il suo futuro compagno di squadra che corre con la Ducati del team Gresini, ha infiammato le ultime gare. Il riminese ha conteso fino all’ultimo il successo a Misano e ha poi vinto ad Aragon.

In casa Ducati non sono arrivati ordini di scuderia, ma la gestione dei due piloti in questa fase cruciale della stagione è diventata sempre più oggetto di dibattito. Anche in questo fine settimana i due saranno osservati speciali e sicuramente regaleranno ulteriore spettacolo.

MotoGp Giappone: gli orari del Gp in diretta e in differita

Il Gp del Giappone di MotoGp, sul tracciato di Motegi, sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su Tv8.

Sabato 24 settembre

qualifiche, diretta Sky

Qualifiche Moto 3: ore 5.35

Qualifiche Moto 2: ore 6.30

Qualifiche MotoGp: ore 8.05

Sintesi qualifiche Moto 3, Moto 2 e Moto gp: ore 12.00

Domenica 25 settembre

Gp Giappone, orari diretta Sky

Gara Moto3: ore 5:00

Gara Moto2: ore 6:20

Gara MotoGp: 8:00

MotoGp Giappone, orari differita Tv8