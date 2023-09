Bezzecchi domina, Bagnaia cade, Martin 2°: Mondiale riaperto

Bezzecchi domina, Bagnaia cade, Martin lotta con tutte le sue forze chiude secondo e stremato, ma conquistando punti preziosi. La lotta per il Mondiale a 7 gare dal termine della stagione MotoGp si annuncia agguerrita e combattuta.

Merito del primo Gran Premio dell'India della storia del Motomondiale che, al Budd Circuit, incorona Marco Bezzecchi. Il riminese vince per distacco e non viene inquadrato neppure quando taglia il traguardo dato che le telecamere devono seguire quello che succede dietro, l'epilogo di una accesissima lotta tra Jorge Martin (Pramac Racing) e Fabio Quartararo (Yamaha).

Alla fine sarà il pilota spagnolo del team satellite Ducati ad avere la meglio sul francese che torna sul podio dopo più di 100 giorni. Martin arriva al traguardo stremato, disidratato e dopo aver fatto i conti nel finale anche con il fastidio della zip della tuta che rischiava di aprirsi e compromettergli la gara.

Questo secondo posto, però, è per lui preziosissimo visto che ha ridotto il distacco da Bagnaia a soli 13 punti per il clamoroso errore del pilota torinese che al 14esimo giro, dopo averlo superato in seconda posizione, perde l'anteriore e finisce nella via di fuga.

Un brutto zero, un passo falso che dovrà essere rimediato da Pecco nei prossimi Gran Premi. A 7 gare dal termine della stagione brilla la stella di Marco Bezzecchi (Mooney VR46) che con questo successo, il terzo della sua carriera, si porta a 44 punti dalla vetta del Mondiale.

Prossima tappa già domenica prossima, 1 ottobre: a Motegi si corre il Gran Premio del Giappone.

MotoGp India: l'ordine d'arrivo

1) Marco Bezzecchi (Ducati)

2) Jorge Martin (Ducati)

3) Fabio Quartararo (Yamaha)

4) Brad Binder (KTM)

5) Joan Mir (Honda)

6) Johann Zarco (Ducati)

7) Franco Morbidelli (Yamaha)

8) Maverick Vinales (Aprilia)

9) Marc Marquez (Honda)

10) Raul Fernandez (Aprilia)

11) Takaaki Nakagami (Honda)

12) Miguel Oliveira (Aprilia)

13) Pol Espargaro (Gasgas)

14) Jack Miller (KTM)

15) Stefan Bradl (Honda)

16) Michele Pirro (Ducati)

Ritirati

Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Augusto Fernandez (GasGas)