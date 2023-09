MotoGp oggi Gp India, orari in tv dove vedere il gp in diretta in chiaro (Sky, Now e TV8)

La MotoGp torna in pista nel weekend e per la prima volta si correrà il Gran Premio dell'India. Pecco Bagnaia si presenta all'appuntamento al Buddh International Circuit con 36 punti di vantaggio su Jorge Martin e 65 su Marco Bezzecchi.

Il torinese, che a Misano si è difeso con 2 terzi posti dopo essere rientrato a tempo record dalla terribile caduta a Barcellona, si presenta in una condizione fisica migliore e proverà a guadagnare ulteriori punti sui suoi rivali, in primis sullo spagnolo del team Ducati Pramac che sulla pista romagnola ha messo a segno una doppietta, riducendo il gap in classifica.

La sfida sull'inedito tracciato indiano, che misura 4,96 chilometri, si annuncia combattuta sia nella corsa sprint di 12 giri che sulla distanza di 24 giri. Si presentano con grandi ambizioni anche le Aprilia di Maverick Vinales e le KTM, in primis quella di Brad Binder.

MotoGp, India: gli orari in tv

Gli abbonati a Sky potranno vedere in diretta le prove, le qualifiche e le gare delle tre classi su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su Now e SkyGo. Anche su TV8, sempre in chiaro, si potranno vedere le qualifiche e la sprint race di sabato e le corse delle tre classi, di questo tredicesimo appuntamento del Mondiale, inclusa la MotoGp, domenica 24 settembre alle ore 12.

Diretta (Sky Sport, Now e SkyGo)

Venerdì 22 settembre

ore 5:25: Moto3 FP1

ore 6:30: Moto2 FP1

ore 7:40: MotoGP FP1

ore 9:40: Moto3 FP2

ore 10:40: Moto2 FP2

ore 11:55: MotoGP FP2

Sabato 23 settembre

ore 5:35: Moto3 FP3

ore 6:20: Moto2 FP3

ore 7:05: MotoGP FP3

ore 7:45: MotoGP Qualifiche

ore 9:45: Moto3 Qualifiche

ore 10:40: Moto2 Qualifiche

ore 11:55: Sprint Race MotoGP

Domenica 24 settembre

ore 7:40: MotoGP Warm up

ore 9: Moto3 Gara

ore 10:15: Moto2 Gara

ore 12: MotoGP Gara

TV8 (in chiaro)

Diretta Sabato 23 settembre

ore 7:45: MotoGP Qualifiche

ore 9:45: Moto3 Qualifiche

ore 10:40: Moto2 Qualifiche

ore 11:55: Sprint Race MotoGP

Diretta domenica 24 settembre