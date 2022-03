MotoGp Mandalika: i 5 'perchè-vedere' il Gran Premio dell'Indonesia

Domenica 6 marzo la stagione del Motomondiale è iniziata a Losail con il Gran Premio del Qatar che ha subito dato enormi soddisfazioni ai colori azzurri. Nella prima domenica di gara dopo il ritiro di Valentino Rossi i piloti italiani sono stati capaci di vincere in tutte e 3 le classi.

In Moto3 ha trionfato Andrea Migno, in Moto2 Celestino Vietti e in MotoGp c’è stata la bellissima vittoria di Enea Bastianini che ha dedicato il suo successo al compianto Fausto Gresini.

Per questo il secondo appuntamento dell’anno, il Gran Premio dell’Indonesia in programma domenica 20 marzo sul nuovo tracciato di Mandalika, è particolarmente atteso.

Qui di seguito vedremo i 5 motivi per cui questa corsa sarà tutta da seguire.

1) Riflettori puntati su Bastianini

Il successo di due settimane fa ha proiettato Enea Bastianini in una nuova dimensione. Il 24enne di Rimini che corre nel team Gresini e ha una Ducati GP2 ora ha gli occhi di tutti puntati su di lui.

La pressione aumenta ma Enea è nato per traguardi sempre più alti e ha tutte le carte in regola per reggerla.

Il suo vero obbiettivo in questo campionato, dove ha già stupito tutti con la bellissima vittoria all’esordio, è quello di battere le Ducati Pramac di Jorge Martin, che come lui ambisce a un posto sulla Ducati ufficiale e di Johann Zarco e per questo devo essere costantemente tra i migliori. Magari già a Mandalika.

2) Il riscatto obbligato di Bagnaia

Dopo la brutta caduta in Qatar, mentre cercava di recuperare risalendo dalla nona posizione, il pilota torinese è chiamato a prendere punti pesanti in questo secondo appuntamento. In chiave mondiale sarà una gara davvero importante.

3) Quartararo e una Yamaha meno frustrante

Un altro osservato speciale sarà il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo (Yamaha). Nella prima uscita dell’anno non ha potuto fare meglio del nono posto, evidentemente penalizzato da una M1 poco veloce sui rettilinei e che si è rivelata anche meno maneggevole rispetto al solito. Su questo tracciato, dove si sono svolti gli ultimi test prestagionali, la speranza è che la Yamaha abbia individuato qualche soluzione. In caso contrario questa stagione potrebbe rivelarsi una grande delusione.

4) Gli Espargarò vogliono continuare a brillare

Pol e Aleix Espargarò sono stati due dei protagonisti in positivo della prima gara dell'anno. Il primo, terzo con la sua Honda, ha accarezzato l’idea della vittoria o almeno di un secondo posto, prima di doversi accontentare di un podio che gli dà grande morale. Il secondo, che ha chiuso all’arrembaggio con la sua Aprilia arrivando, quarto, a un passo dal podio, non vede l’ora di correre ancora per dare alla Casa di Noale soddisfazioni sempre più grandi in MotoGp.

5) Marc Marquez, dov'è il campione

Il quinto posto nella prima gara, ottenuto senza prendersi gli abituali rischi nella guida, ha lasciato alcuni interrogativi a tutti gli appassionati. A che livello è Marquez? Il campione tornerà in quella modalità cannibale che aveva prima dell’infortunio o è destinato a lottare nel gruppo di una MotoGp che vedrà sempre più piloti in grado di contendersi la vittoria senza un vero dominatore?

Dalla gara sulla pista di Mandalika arriveranno le risposte.