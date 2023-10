MotoGp oggi Gp Indonesia, orari in tv: dove vederlo in diretta (Sky, Now e TV8)

Nel weekend si disputa a Mandalika, in Indonesia, il quindicesimo appuntamento della stagione MotoGp. Il trittico asiatico, le 3 gare consecutive che si disputeranno nei prossimi 3 weekend consecutivi (Indonesia, Australia, Thailandia), avranno un peso importantissimo per orientare la lotta iridata, serratissima e che vede al momento al comando Pecco Bagnaia (Ducati) con 3 punti di vantaggio su Jorge Martin (Pramac Racing) e 54 su Marco Bezzecchi (Mooney VR46).

Il Bez ha recuperato a tempo record dall'infortunio avuto alla clavicola destra in un allenamento al Ranch di Valentino Rossi, sabato 7 ottobre e dopo essersi operato domenica 8 ottobre, si è presentato contro ogni previsione a questa gara, ricevendo l'ok dei medici per correre.

Riflettori puntati anche su Marc Marquez (Honda), che questa settimana ha ufficialmente annunciato il suo passaggio alla corte del team Gresini, dove correrà in sella a una Ducati per la stagione 2024.

Dopo aver saltato le ultime 3 gare sarà finalmente in pista anche Enea Bastianini (Ducati). Saranno regolarmente al via anche Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team). Dopo la prima sessione di prove libere Alex Marquez (Gresini Racing) ha preferito posticipare il suo rientro al prossimo Gp in Australia.

MotoGp Indonesia: gli orari in tv

Diretta: Sky Sport, Now e SkyGo

Sabato 14 ottobre

ore 2:35: Moto3 FP3

ore 3:20: Moto2 FP3

ore 4:05: MotoGP FP3

ore 4:45: MotoGP Qualifiche

ore 6:40: Moto3 Qualifiche

ore 7:40: Moto2 Qualifiche

ore 8:55: Sprint Race MotoGP

Domenica 15 ottobre

ore 4:40: MotoGP Warm up

ore 6: Moto3 Gara

ore 7:15: Moto2 Gara

ore 9: MotoGP Gara

Differita, TV8 (in chiaro)

Sabato 14 ottobre

ore 13: Sintesi qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP

Domenica 15 ottobre: differita