Bagnaia, trionfo straordinario in Indonesia: rimonta da 13°, Martin cade, +18 nel Mondiale

Il messaggio arriva forte e chiaro nella mattinata italiana. Pecco c'è. Oggi, domenica 15 ottobre, il pilota torinese della Ducati vince il Gran Premio dell'Indonesia, a Mandalika,partendo dalla 13esima posizione. Una reazione da campione, dopo l'amarezza del giorno precedente, quando aveva chiuso la Sprint ottavo, vedendo vincere Martin che gli portava via la leadership del Mondiale con 7 punti di vantaggio.

Lo spagnolo del team Ducati Pramac, che partiva nuovamente dalla sesta posizione, stava confezionando un altro capolavoro. Si era portato subito in testa e si era costruito un margine di assoluta tranquillità. A dodici giri dalla conclusione del Gp sembrava avviarsi verso un comodo trionfo, prima di una caduta che poteva essere evitata visto il rassicurante margine di vantaggio.

Bagnaia, però, stava limitando i danni con una gara tutta cuore e sorpassi. Costruiti subito, sin dal via, non potendo perdere tempo, tanto che già al quarto giro è terzo. Poi al 20esimo giro, sempre con grande caparbietà e sicurezza, passa Vinales e si mette in prima posizione. La posizione che manterrà fino alla bandiera a scacchi.

Nella lotta per il podio Vinales, secondo, ha la meglio sull'arrembante Quartararo (Yamaha), autore di una grande gara con la Yamaha. Meritano un plauso anche Di Giannantonio (Gresini Racing), quarto, autore di un super weekend che dimostra come, il pilota che il prossimo anno sarà sostituito da Marquez nel team Gresini, meriti una sella in MotoGp.

Gara superlativa anche per Marco Bezzecchi che chiude quinto la sua trasferta indonesiana, un gran bel risultato visto che la sua sola presenza era a forte rischio dopo la caduta in allenamento al Ranch di Valentino, sabato 7 ottobre e la conseguente frattura alla clavicola destra.

Dopo qualche problema in partenza ritrova il ritmo Enea Bastianini (Ducati) che chiude ottavo, una buona posizione nella gara di rientro dopo il recente infortunio. Weekend molto negativo per Marc Marquez, caduto sia nella Sprint che in gara.

Pecco Bagnaia torna così a guardare con grande fiducia alle prossime gare in calendario: domenica 22 ottobre si correrà il Gran Premio d'Australia, domenica 29 ottobre il Gran Premio di Thailandia. Bagnaia continua a inseguire il sogno del secondo titolo iridato. La lotta, quando mancano 5 Gp e 5 Sprint al termine della stagione, è combattutissima.

Questa vittoria in Indonesia è un punto di svolta importante per il campionato. Pecco Bagnaia non ha nessuna intenzione di abdicare.

MotoGp Indonesia, l'ordine d'arrivo

1) Francesco Bagnaia (Ducati)

2) Maverick Vinales (Aprilia)

3) Fabio Quartararo (Yamaha)

4) Fabio Di Giannantonio (Ducati)

5) Marco Bezzecchi (Ducati)

6) Brad Binder (KTM)

7) Jack Miller (KTM)

8) Enea Bastianini (Ducati)

9) Alex Rins (Honda)

10) Aleix Espargarò (Aprilia)

11) Takaaki Nakagami (Honda)

12) Miguel Oliveira (Aprilia)

13) Raul Fernandez (Aprilia)

14) Franco Morbidelli (Yahama)

Rit. Johann Zarco (Ducati)

Rit. Jorge Martin (Ducati)

Rit. Joan Mir (Honda)

Rit. Augusto Fernandez (KTM)

Rit. Marc Marquez (Honda)

Rit. Luca Marini (Ducati)

Rit. Pol Espargarò (KTM)