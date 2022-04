MotoGp Jerez: i 5 'perchè-vedere' il Gran Premio di Spagna

Subito in pista, pronti a offrire nuove emozioni. Non c’è tregua per i piloti della MotoGp, che dopo la gara della scorsa settimana a Portimao, la prima in Europa, domenica disputeranno il Gran Premio di Spagna, la sesta prova della stagione.

Jerez de la Frontera, il tracciato vicino a Cadice in Andalusia, dal 2017 intitolato alla memoria del grande motociclista spagnolo Angel Nieto, ha sempre offerto gare emozionanti, grazie a un tracciato di 4.218 metri che offre molte occasioni di sorpasso.

Si annuncia un’altra gara tutta da seguire. Vediamo 5 temi-chiave.

1) Quartararo: caccia alla vetta solitaria

La vittoria in solitaria ottenuta a Portimao ha galvanizzato Fabio Quartararo e il team Yamaha.

Il campione del mondo in carica, si presenta sulla pista andalusa con la leadership del campionato che condivide, a quota 69 punti con lo spagnolo Alex Rins (Suzuki).

Il pilota nizzardo con questa pista ha un feeling speciale avendo ottenuto due vittorie nel 2020 e avendo dovuto rinunciare alla vittoria dello scorso anno, mentre era nettamente al comando a causa del braccio dolente per l’indurimento degli avambracci.

Un’occasione per andare a caccia della vetta solitaria.

2) Ducati, obbligo di riscatto

L’ultima corsa a Portimao è stata un vero e proprio disastro per la Ducati. Sabato scorso la scelta di montare gomme da asciutto su una pista ancora decisamente scivolosa ha costretto Bagnaia a una visita, fortunatamente di controllo all’ospedale più vicino al circuito.

Il pilota torinese ha chiuso con una grande rimonta all’ottavo posto, ma la sua classifica in campionato, dopo 5 gare, appare decisamente deficitaria. Bagnaia è decimo a 31 punti e per riportarsi nella partita iridata è obbligato a fare risultato a Jerez.

Stessa esigenza che ha anche Jack Miller, soprattutto dopo l’errore che ha causato la sua caduta e quella dell’incolpevole Mir, privando entrambi del podio portoghese.

Anche Enea Bastianini ha vissuto un negativo weekend lusitano con cadute in prova e in gara. Enea, che è a 8 punti dalla vetta del campionato, dovrà dimostrare di aver girato pagina, imparando dai suoi errori.

3) Suzuki, l’ora giusta

Le performance dei piloti e della moto giapponese del team diretto da Livio Suppo appaiono in crescita. Rins è in vetta al mondiale e sta trovando quella continuità che era sempre stata il suo tallone d’Achille. Mir va veloce, è solido come sempre in gara ed è stato anche un po’ sfortunato.

Se per la Suzuki fosse arrivata l’ora di vincere non ci sarebbe da stupirsi.

4) La folla spagnola per Aleix e per l’Aprilia

Giocherà in casa Aleix Espargarò. Il pilota dell’Aprilia, capace di conquistare il primo successo per il team veneto in MotoGp, vincendo il Gp d’Argentina, si presenta alla sua gara di casa con 66 punti, a sole 3 lunghezze dai due leader del campionato Quartararo (Yamaha) e Rins (Suzuki).

La folla spagnola è pronta a sostenerlo e farà lo stesso con Maverick Vinales, sperando di riuscire a scuotere il pilota spagnolo che invece ha sinora totalizzato soltanto 25 punti.

5) Marquez e Espargarò nel giardino di casa

Tornano a giocare nel giardino di casa anche gli spagnoli della Honda, Marc Marquez e Pol Espargarò.

L'otto volte campione del mondo ha vissuto gioie e dolori proprio su questa pista. Ha vinto la gara MotoGp a Jerez 3 volte ed è finito sul podio in altre quattro occasioni, ma nel 2020 proprio nel Gran Premio di Spagna rimediò la frattura all'omero del braccio destro in seguito a una caduta e fece l'errore di provare a rientrare cinque giorni dopo nel Gran Premio del'Andalusia.

La rottura causata dall'eccessivo stress lo obbligò a un nuovo intervento chirurgico che lo costrinse a saltare tutta la stagione e le prime due gare del 2021.

La Honda spera che su questa pista i piloti riescano a fare dei progressi con la RC213V e a portare a casa dei punti, sempre più necessari.

MotoGp Jerez: gli orari in tv

L’appuntamento a Jerez de la Frontera sarà tramesso in tv in diretta anche in chiaro.. Ecco gli orari delle qualifiche e della gara.

Sabato 30 aprile

12:35-13:15 Moto3 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e TV8)

14:10-14:50 MotoGP - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e TV8)

15:10-15:50 Moto2 - Qualifiche (diretta su Sky Sport MotoGP e TV8)

Domenica 1 maggio