MotoGp Le Mans: Martin domina la Sprint, Binder 2°, Bagnaia 3°

Jorge Martin domina la Sprint Race del Gp di Francia. Oggi, sabato 13 maggio, lo spagnolo della Ducati Pramac ha vinto arrivando da solo, precedendo nettamente Brad Binder (Ktm), ora secondo nel Mondiale a 23 punti e Bagnaia (Ducati) che ha completato il podio, restando in testa al Mondiale. Sabato amaro per Jack Miller (Ktm) e per Fabio Quartararo, entrambi caduti. Per il transalpino, che era risalito dal 13esimo all'8° posto, è un weekend di casa sinora decisamente da dimenticare.

Bagnaia, partito dalla pole, non ha potuto resistere al ritmo di Martin e Binder, che molto probabilmente saranno tra i suoi maggiori avversari anche nella gara di domani. Giornata positiva anche per Marini, quarto e Marquez, apparso decisamente a suo agio con il nuovo telaio Kalex della sua Honda. A punti anche Zarco, sesto, Bezzecchi, settimo, Espargarò, ottavo e Vinales, nono, Nakagami, decimo.

Di Giannantonio, 12°, Morbidelli 13°. 16° posto per Danilo Petrucci (Ducati) che sta sostituendo Enea Bastianini ancora alle prese con l'infortunio alla spalla. Il pilota riminese rientrerà a giugno al Mugello. Domani, domenica 14 maggio, il Gran Premio di Francia. Punteggio pieno e spettacolo garantito (qui trovate gli orari).

MotoGp, Sprint Race Francia: l'ordine di arrivo

1) Jorge Martin (Ducati)

2) Brad Binder (KTM)

3) Francesco Bagnaia (Ducati)

4) Luca Marini (Ducati)

5) Marc Marquez (Honda)

6) Johann Zarco (Ducati)

7) Marco Bezzecchi (Ducati)

8) Aleix Espargarò (Aprilia)

9) Maverick Vinales (Aprilia)

10) Takaaki Nakagami (Honda)

11) Alex Rins (Honda)

12) Fabio Di Giannantonio (Ducati)

13) Franco Morbidelli (Yamaha)

14) Joan Mir (Honda)

15) Alex Marquez (Ducati)

16) Danilo Petrucci (Ducati)

17) Lorenzo Savadori (Aprilia)

Rit. Fabio Quartararo (Yamaha)

Rit. Jonas Folger (KTM)

Rit. Augusto Fernandez (KTM)

Rit. Jack Miller (KTM)