MotoGp Losail: i top e flop del Gp del Qatar

Il Gran Premio del Qatar, la prima gara della stagione MotoGp, ha regalato grandi emozioni ai tifosi italiani e sarà ricordata a lungo. A Losail, nella prima gara del dopo Valentino Rossi, è arrivata una tripletta italiana. A vincere sono stati Andrea Migno, in Moto3, Celestino Vietti, in Moto2 ed Enea Bastianini in MotoGp.

Il riminese del team Gresini Racing è il primo pilota al top di questa stagione. Qui di seguito vedremo altri 4 protagonisti in positivo sulla pista qatariota e cinque piloti/team che non hanno brillato e contano di rifarsi nei prossimi appuntamenti.

Ecco, quindi, i top e flop della prima gara della stagione della MotoGp, il Gran Premio del Qatar.

MotoGp Qatar: i top

1) Enea Bastianini (Gresini Racing): A 24 anni la Bestia vince in Qatar la sua prima gara in MotoGp. Dopo i 2 podi a Misano nella scorsa stagione, Enea, alla sua prima gara con il team Gresini Racing, in sella a una Ducati 2021, conquista una memorabile vittoria offrendo un saggio di tutta la sua bravura.

Sabato conquista la pole position, domenica disputa una gara che è perfetta per intelligenza tattica e capacità di attaccare nei momenti chiave. Lascia sfogare le Honda di Espargarò e Marquez, poi supera l’otto volte campione del mondo e Binder e si va a prendersi la vittoria soffiando sul fiato di Pol Espargarò. Alla fine resiste al ritorno di Binder e scatena la commozione nel team. Una vittoria speciale con dedica a Fausto Gresini.

2) Brad Binder (KTM): Il pilota sudafricano della KTM è uno dei grandi protagonisti di questo weekend. Scatta alla grande dalla settima posizione di partenza e fa capire sin dall’inizio che sarà un rivale tostissimo per il podio. Alla fine arriva addirittura vicino alla vittoria, regalando un ottimo inizio di stagione alla KTM.

3) Pol Espargarò (Honda): Una gara in testa, prima dello straordinario recupero di Bastianini e di un lungo che lo costringe a essere scavalcato anche da Binder. Pol non vince ma convince e insieme a lui esulta tutta la Honda. La nuova moto non è adatta solo a Marquez (ieri 5°), ma tutti i piloti possono guidarla al massimo. Non c’è notizia migliore in un campionato che si annuncia particolarmente equilibrato.

4) Aleix Espargarò (Aprilia): Quarto, dopo una gara arrembante con la sua Aprilia. Aleix conferma le ambizioni e le possibilità che ha la casa di Noale in questo campionato. Questa volta il podio non è arrivato, ma quest’anno le occasioni non mancheranno.

5) Gresini Racing: A Losail è stata la domenica del team Gresini. Una vittoria che premia il coraggio della moglie Nadia e dei figli di Fausto Gresini che, anche dopo la sua morte per il Covid avvenuta nello scorso febbraio, hanno deciso di proseguire con il progetto di tornare a correre come team indipendente con moto Ducati dopo la fine della partnership con Aprilia.

Enea Bastianini ha regalato una prima gara da sogno al rinnovato team Gresini. Dopo questa sorprendente vittoria la curiosità aumenta attorno a questo pilota e a questo team per vedere come lotterà contro le case ufficiali nel corso di questa stagione.

MotoGp Qatar: i flop

1) Fabio Quartararo (Yamaha): Il campione del mondo chiude al nono posto la prima gara dell’anno. A inizio gara prova a lottare nella bagarre per le posizioni che contano ma i limiti della sua Yamaha a livello di velocità sul rettilineo e non solo sono evidenti.

L’anno scorso la Yamaha vinse entrambe le gare su questo tracciato. Il risultato di ieri è un grande campanello d’allarme che suona per la casa di Iwata dopo i ripetuti messaggi di preoccupazione che aveva già mandato El Diablo dopo i risultati del 2021.

2)Maverick Vinales (Aprilia): Il 12 esimo posto di Maverik stride con il quarto del compagno di team Aleix, segno che l’adattamento dell’ex pilota Yamaha con la moto del team di Noale deve ancora affinarsi, soprattutto in gara.

3) Ducati: Domenica nera per la Ducati ufficiale. Bagnaia e Miller sono stati entrambi costretti al ritiro e Pecco al termine della corsa ha espresso tutto il suo disappunto per il fatto di essere stato costretto a utilizzare gran parte delle sessioni di prova per testare nuovi aggiornamenti sulla moto, invece di potersi concentrare soltanto sulla prestazione e sul setting di gara.

Il pilota torinese, che partiva dalla terza fila, si è ritrovato in 14esima posizione. Mentre tentava di ricostruire la sua gara, nel momento in cui aveva recuperato fino in decima posizione, dopo essere caduto ha anche travolto l’incolpevole Jorge Martin (Pramac).

Miller ha visto vanificato il quarto tempo delle prove da una gara condizionata da un problema tecnico alla sua moto che l’ha obbligato al ritiro nel corso del nono giro.

4) Yamaha: Da una casa gloriosa come quella di Iwata, che ha il campione del mondo Fabio Quartararo, ci si aspettava una reazione. Invece i limiti palesati nei primi test prestagionali sono stati confermati da questa prima uscita. In quest’ottica può essere giudicata positivamente la prestazione di Franco Morbidelli (Yamaha), undicesimo.

I piloti continueranno a dare il massimo, anche la loro Casa, però, deve trovare il modo per supportarli se non vuole essere sopraffatta dalla concorrenza.

5) Andrea Dovizioso (Yamaha WithU): Quattordicesimo e in costante difficoltà, il feeling tra il Dovi e la Yamaha WithU al momento sembra difficile da instaurare.