MotoGp: Marc Marquez vicinissimo alla Ducati del team Gresini per il 2024

Marc Marquez è vicinissimo alla Ducati del team Gresini. La voce delle ultime settimane è diventata sempre più reale e ora l'otto volte campione del mondo attende soltanto di trovare in Giappone, prima del Gran Premio a Motegi della prossima settimana, una via d'uscita con la Honda.

Paolo Ciabatti, il direttore sportivo della Ducati, a motogp.com ha confermato l'interessamento: "Gresini ha questa opportunità e attendono la decisione di Marc. Parlerà con i vertici della Honda in Giappone e deciderà".

Anche Sky assicura che Marc Marquez vuole la Ducati del team Gresini per il 2024, dove andrebbe a fare coppia con il fratello Alex. Firmerebbe un contratto annuale che gli permetterebbe di valutare nuove opportunità anche per il 2025 come andare nel team ufficiale KTM o, scrivono sul giornale spagnolo Marca, anche nel team ufficiale Ducati.

Salvo clamorosi colpi di scena la prossima settimana, in Giappone, conosceremo il futuro di Marc Marquez. Il 2024 in sella alla Ducati del team Gresini è molto più di un'opzione.