MotoGp: Jack Miller in pole a Misano: Bagnaia parte 5° dopo la penalità

Sarà Jack Miller a scattare in pole position nel Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini a Misano. Domani, domenica 4 settembre, l’australiano della Ducati partirà davanti a tutti grazie al tempo di 1’31”899 che ha ottenuto in una sessione di qualificazione difficile, caratterizzata da una fastidiosa pioggia che ha causato condizioni miste sull’asfalto.

I piloti, dopo aver iniziato la sessione con le gomme da bagnato, sono stati costretti a montare le gomme da asciutto, prendendosi qualche rischio, per riuscire a ottenere i migliori riferimenti cronometrici.

Miller, specialista sul bagnato, si è esaltato ancora una volta, piazzandosi davanti al compagno di squadra Pecco Bagnaia e alle Ducati clienti degli ottimi Enea Bastianini (Gresini Racing) e Marco Bezzecchi (Mooney Vr46).

MotoGp, Misano: Bagnaia parte 5°, Quartararo 8°

Bagnaia, però, scatterà dalla quinta posizione per una penalità di 3 posizioni in griglia rimediata nel corso delle prime libere. Al termine della prime prove libere di venerdì 2 settembre, il pilota torinese del team di Borgo Panigale, convinto che la sessione fosse finita, ha rallentato ostacolando Bastianini e Alex Marquez e la sua condotta è stata ritenuta pericolosa.

Pecco, che deve recuperare 44 punti su Fabio Quartararo, partirà davanti al campione del mondo in carica che prenderà il via dalla ottava casella dello schieramento di partenza, davanti all’altro pilota in lizza per il titolo, Aleix Espargaro che ha 32 punti di distacco dal pilota transalpino.

Luca Marini (Mooney Vr46) partirà dalla settima posizione, Morbidelli (Yamaha) 11esimo, Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing), 14esimo, Andrea Dovizioso (Yamaha WithU), alla sua ultima gara in MotoGp prima del ritiro, 18esimo.

Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di domenica 4 settembre sarà una gara da non perdere in cui si spera nella clemenza del meteo. Il rischio di pioggia e di condizioni incerte fino all’ultimo o di una gara con il cambio moto è uno spettro che molti piloti sperano di poter allontanare.

MotoGp, Misano: la griglia di partenza

1)Jack Miller (Ducati) in 1’31”899

2)Francesco Bagnaia (Ducati) in 1’31”914

3) Enea Bastianini (Ducati) in 1’32”014

4) Marco Bezzecchi (Ducati) in 1’32”048

5) Maverick Vinales (Aprilia) in 1’32”118

6) Johann Zarco (Ducati) in 1’32”169

7)Luca Marini (Ducati) in 1’32”226

8) Fabio Quartararo (Yamaha) in 1’32”246

9) Aleix Espargaro (Aprilia) in 1’32”577

10) Miguel Oliveira (Ktm) in 1’32”775

11)Franco Morbidelli (Yamaha) in 1’33”351

12)Alex Rins (Suzuki) in 1’33”438

13) Jorge Martin (Ducati) in 1’32”015 (primo degli esclusi dalla Q2)

14)Fabio Di Giannantonio (Ducati) in 1’32”276

15) Brad Binder (Ktm) in 1’32”600

16) Alex Marquez (Honda) in 1’32”631

17) Michele Pirro (Ducati) in 1’32”658

18) Andrea Dovizioso (Yamaha) in 1’32”663

19) Pol Espargaro (Honda) in 1’32”826

20) Stefan Bradl (Honda) in 1’32”838

21)Darryn Binder (Yamaha) in 1’33”331

22)Takaaki Nakagami (Honda) in 1’33”484

23) Kazuki Watanabe (Suzuki) in 1’36”289

24) Remy Gardner (Ktm) in 1’44”690

25) Raul Fernandez (Ktm) in 1’46”732