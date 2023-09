MotoGp oggi Misano, orari in tv: dove vedere il gp in diretta (Sky, Now e Tv8)

Niente sosta, arriva subito uno dei weekend più attesi per la MotoGp. Nel weekeend, da venerdì 8 a domenica 10 settembre, si corre a Misano il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, la dodicesima prova della stagione.

Dopo il terribile incidente al Montmelò, fortunatamente senza conseguenze di rilievo, Pecco Bagnaia, che ha ricevuto l'ok da parte dei medici del Marco Simoncelli World Circuit, sarà in sella alla sua Ducati per difendere la sua leadership, 50 punti di vantaggio su Jorge Martin, 71 su Bezzecchi e 94 su Binder.

Sotto i riflettori ci saranno le Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales che nel Gran Premio di Barcellona hanno messo a segno una bellissima doppietta e hanno tutta l'intenzione di ripetersi.

Marco Bezzecchi (Mooney VR46) e Luca Marini (Mooney VR46) con le Ducati clienti del team di Valentino Rossi sono pronti a dare il massimo nella gara di casa, a cui purtroppo dovrà rinunciare Enea Bastianini, che nella caduta multipla alla partenza in Catalogna, ha riportato una frattura sia alla mano sinistra che alla caviglia sinistra e sarà costretto a saltare anche le gare in India e Giappone. La Ducati ha deciso di non sostituire il pilota riminese.

MotoGp, Misano: gli orari in tv

Sky Sport MotoGP trasmetterà per gli abbonati le prove, le qualifiche e le gare della MotoGp a Misano, diretta streaming a pagamento su Now e SkyGo. Anche TV8 trasmetterà in diretta e in chiaro i principali appuntamenti. Sabato 9 settembre si potranno seguire live le qualifiche, la Sprint Race e le due gare della MotoE. Domenica 10 settembre saranno trasmesse in diretta le gare delle tre classi.

Diretta MotoGp Misano

Venerdì 9 settembre (solo abbonati Sky Sport e Now)

Ore 9 - Moto3 FP1

Ore 9:50 - Moto2 FP1

Ore 10:45 - MotoGP FP1

Ore 13:15 - Moto3 FP2

Ore 14:05 - Moto2 FP2

Ore 15 - MotoGP Pre qualifiche

Ore 17 - MotoE - Qualifiche

Sabato 9 settembre (Sky, Now, in chiaro su Tv8 qualifiche, Sprint Race, Moto E)

Ore 8:40 - Moto3 FP3

Ore 9:25 - Moto2 FP3

Ore 10:10 - MotoGP FP2

Ore 10:50 - MotoGP Qualifiche

Ore 12:15 - MotoE Gara 1

Ore 12:50 - Moto3 Qualifiche

Ore 13:45 - Moto2 Qualifiche

Ore 15 - Sprint Race MotoGP

Ore 16:10 - Moto E Gara 2

Domenica 10 settembre (Sky, Now, in chiaro su Tv8 le gare di tutte e tre le classi)