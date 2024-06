MotoGp, Bagnaia trionfa al Mugello: splendida doppietta Ducati, Bastianini davanti a Martin

Giornata indimenticabile al Mugello. Oggi, domenica 2 giugno, Pecco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d'Italia MotoGp ed Enea Bastianini nel finale è riuscito a piazzare il sorpasso decisivo, superando Jorge Martin.

Il secondo posto del pilota riminese vale così la doppietta per il team di Borgo Panigale e scatena la festa del pubblico giunto in massa per applaudire i nostri piloti. La Ducati, in livrea azzurra in questa occasione proprio per omaggiare la Nazionale in vista dei prossimi impegni calcistici agli Europei e ai Giochi Olimpici di Parigi, non poteva cogliere risultato migliore.

Bagnaia, che aveva vinto anche la gara sprint di sabato, fa il pieno di punti e si porta ora a -18 dalla vetta del Mondiale dove resta in al comando Jorge Martin (Pramac Racing), oggi terzo, davanti al connazionale Marc Marquez (Gresini Racing), autore di un'altra gara solida.

La star del weekend, però, è stata indubbiamente Bagnaia che, dopo aver vinto ieri sabato 1° giugno la sprint Race, ha dato oggi un'altra maiuscola prova della sua grande classe riuscendo a portarsi immediatamente in testa alla corsa con una bellissima partenza dalla quinta posizione. Al via ha trovato all'interno il varco giusto e nel giro di poche curve era già davanti a tutti, riuscendo così ad annullare la penalità che di tre posizioni in griglia che gli era stata inflitta nel corso delle prove libere.

Ha poi gestito la gara non dando nessuna possibilità ai suoi avversari come solo i grandi Campioni sanno fare e alla fine si è preso la scena 'suonando' una chitarra elettrica, omaggiando i Kiss davanti al pubblico in tripudio. Rock and Roll All Nite. Al Mugello quest'anno è stata festa vera.

MotoGp Mugello 2024: l'ordine d'arrivo

1) Franceco Bagnaia (Ducati)

2) Enea Bastianini (Ducati)

3) Jorge Martin (Ducati)

4) Marc Marquez (Ducati)

5) Pedro Acosta (GasGas)

6) Franco Morbidelli (Ducati)

7) Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8) Maverick Vinales (Aprilia)

9) Alex Marquez (Ducati)

10) Brad Binder (KTM)

11) Aleix Espargaro (Aprilia)

12) Raul Fernandez (Aprilia)

13) Marco Bezzecchi (Ducati)

14) Miguel Oliveira (Aprilia)

15) Alex Rins (Yamaha)

16) Jack Miller (KTM)

17) Pol Espargaro (KTM)

18) Fabio Quartararo (Yamaha)

19) Johann Zarco (Honda)

20) Luca Marini (Honda)

21) Lorenzo Savadori (Aprilia)



