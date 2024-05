MotoGp Mugello 2024, gli orari in tv: dove vedere qualifiche, Sprint Race e gara in diretta (Sky, Now e Tv8)

Un nuovo weekend di emozioni attende gli appassionati di motori. Domenica 2 giugno, al Mugello, si corre il Gran Premio d'Italia, settima prova della stagione MotoGp. Jorge Martin, dopo il Gran Premio della Catalogna della scorsa settimana, si presenta in Toscana da leader del campionato con +39 su Bagnaia e +41 su Marc Marquez.

Pecco, però, è galvanizzato dalla vittoria ottenuta a Barcellona, la terza stagionale dopo quelle in Qatar e a Jerez e sogna di ripetere il fine settimana perfetto vissuto lo scorso anno quando ottenne la pole position, vinse la gara-sprint e centrò la vittoria nel Gp.

Arriva al Mugello sulle ali dell'entuasiasmo anche Marc Marquez (Gresini Racing) protagonista di un brillante inizio di stagione e attualmente in piena corsa per la vittoria del titolo. Vorrà riscattarsi nella gara di casa Enea Bastianini (Ducati) dopo la domenica da dimenticare in Catalogna.

MotoGp Mugello 2024: gli orari e dove vedere le gare in diretta

Gli appassionati potranno seguire il Gran Premio d'Italia di MotoGp al Mugello interamente in diretta su Sky Sport e in chiaro anche su TV8 che trasmetterà in chiaro le qualifiche di tutte e tre le classi del Motomondiale e la gara Sprint nella giornata di sabato e domenica seguirà la Moto3 alle 11, la Moto2 alle 12:15 e la MotoGp alle 14. Streaming a pagamento su Now e Sky Go.

MotoGp Italia Mugello 2024: la programmazione

1) Venerdì 31 maggio (Sky, Now e Sky Go)

8.30-08.45 MotoE Prove Libere 1

9.00-09.35 Moto3 Prove Libere 1

9.50-10.30 Moto2 Prove Libere 1

10.45-11.30 MotoGP Prove Libere 1

12.25-12.40 MotoE Prove Libere 2

13.15-13.50 Moto3 Prove 1

14.05-14.45 Moto2 Prove 1

15.00-16.00 MotoGP Prove

16.15-16.25 MotoE Q1

16.35-16.45 MotoE Q2

2) sabato 1 giugno (Sky, Now e in chiaro su Tv8)

8.40-09.10 Moto3 Prove 2

9.25-09.55 Moto2 Prove 2

10.10-10.40 MotoGP Prove Libere 2

10.50-11.05 MotoGP Q1 (anche in chiaro su TV8)

11.15-11.30 MotoGP Q2 (anche in chiaro su TV8)

12.15 MotoE Gara-1

12.50-13.05 Moto3 (anche in chiaro su TV8)

13.15-13.30 Moto3 (anche in chiaro su TV8)

13.45-14.00 Moto2 Q1

14.10-14.25 Moto2 Q2

15.00 MotoGP Sprint (anche in chiaro su TV8)

16.10 MotoE Gara-2

3) domenica 2 giugno (Sky, Now e in chiaro su TV8)

9.40-9.50 MotoGP Warm-Up (solo su Sky e Now)

11.00 Moto3 Gara (anche in chiaro su Tv8)

12.15 Moto2 Gara (anche in chiaro su Tv8)

14.00 MotoGP Gara (anche in chiaro su Tv8)